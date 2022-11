Hija de Andrés García confiesa que el actor está perdiendo la claridad mental

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Andrea García, hija del actor Andrés García, compartió que nuevamente su padre se distanció de ella.

Esto a pesar de que había tratado de acercarse tras haber estado mal de salud. Además, confesó que el actor enfrenta problemas de claridad mental.

Y es que el actor informó que no quería tener cerca a su hija Andrea, pues presuntamente ella lo había acusado de abuso. Incluso, la acusó de brujería.

En este sentido, la actriz comentó que es una situación delicada, por lo que pidió que se tenga mucho tacto para tocar el tema.

“Las declaraciones, tanto personales como públicas de mi santo señor padre, pues también son parte de su proceso, de su enfermedad, que es una situación bien delicada y bien dolorosa, entonces, tanto nosotros como familia, y yo los invito que ustedes como prensa y la audiencia, lo tomen con mucha compasión y con mucha perspectiva”, comentó.

Andrea García, indicó que, al parecer la claridad mental de su padre no está al cien, algo que relacionó con el mal funcionamiento de su hígado.

“Por el mismo proceso, las personitas a veces pierden la claridad mental, yo he consultado mucho con doctores, incluso hay un proceso que es… el hígado ya no puede procesar las toxinas, entonces se van al cerebro… a veces, aunque uno se quiera comunicar con la persona, no es como cuando una persona está completamente sana, de que, bueno, se te baja el coraje y ya hablamos, no hay esa vía de comunicación”, compartió.

Finalmente, comentó que sí logró comunicarse con su papá, pero un día después la bloqueó.

Con información de: telediario.mx