Miguel Herrera deja de ser Director Técnico de Tigres

Miguel Herrera dejó de ser entrenador de Tigres, luego de que el club anunció el cese de quien fue su DT durante año y medio, pero no terminó bien el Apertura 2022

Este miércoles Miguel Herrera dejó de ser entrenador de Tigres, luego de que el club anunció el cese de quien fue su DT durante año y medio, pero no terminó bien el Apertura 2022, donde fracasaron.

“El Club Tigres anuncia que después de realizar un análisis a profundidad ha tomado la decisión de finalizar la relación laboral con Miguel Herrera y su equipo de trabajo”, se lee en el comunicado.

Mauricio Culebro fue el que hizo el anuncio tras ser eliminados del Apertura 2022 que el puesto del ‘Piojo’ estaba siendo evaluado, misma que llevó a la conclusión de terminar el proyecto que inició en el verano de 2021.

Con Herrera como DT el conjunto de la UANL no llegó a ninguna Final, solo dos Semifinales (Apertura 2021 y Clausura 2022), así como unos Cuartos de Final en el Apertura 2022, donde el estratega terminó llamando ‘viejos’ a sus jugadores.

“Lo veo (a Gignac) y sí corre y lucha, pero no es eterno, en algún momento se tendrán que retirar, ir o ceder su lugar a gente joven y el DT que venga o yo tendrá que pensar en eso, de repente no le suena a la gente que mucha gente ya tiene 35, 37, 34 (años), son segunda plantilla más grande del torneo y tenemos que pensar en eso, los cambios del equipo, lo hallamos con la directiva, no planeamos sobre la fecha, hoy con este equipo y la gente que se ha matado han conseguido cosas exitosas, tenemos que hacer con una generación revulsiva lo que hicieron con esta generación”, dijo tras la eliminación ante Pachuca.

El club consideró anunciar nuevo cuerpo técnico en breve, donde todavía no han sonado candidatos para tomar el puesto, decisión que deberá tomar Culebro para tomar el proyecto. Los números de Miguel Herrera en Tigres Con el Piojo, los felinos lograron 31 victorias, 13 empates y 17 derrotas en 62 partidos, dando una efectividad del 57 por ciento, con tres pases a Liguilla en los tres torneos que dirigió.

