Estudiantes de Tampico crean audífonos para personas con autismo

Víctor y Farid son estudiantes de Tampico, ambos presentaron un proyecto en la Expo Ciencias Tamaulipas el cual fue seleccionado para el certamen nacional. Son alumnos del CETIS 22 y crearon unos audífonos especiales para personas con autismo.

SoundTEA es el nombre del proyecto que Víctor Eduardo Acosta Villalón y Farid Arjona Morales elaboraron y presentaron en el 24 del Certamen Estatal Creatividad e Innovación Tecnológica Expo Ciencias Tamaulipas 2022 que se desarrolló en Ciudad Victoria durante esta semana.

Su invento son unos audífonos especiales para personas con autismo, pues regulan el sonido exterior, pues los aparatos que usan algunos pacientes cancelan completamente el sonido, lo que genera que se aíslen y no puedan convivir.

De acuerdo con los alumnos, SoundTEA tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los pacientes que presentan autismo tipo 1.

“El sistema de SoundTEA permitirá modular el sonido exterior a las necesidades del paciente y así impulsarlo a que se pueda integrar a situaciones o espacios de convivencia. Es una innovación en su área ya que las herramientas que hay en el mercado para combatir esta problemática no fueron desarrolladas para ellos, sino para la industria como lo son los audífonos antiruidos que solo eliminan el sonido, siendo estos los únicos aparatos que los padres utilizan, pero que excluyen al paciente ya que no permite escuchar el ambiente y por ende no se puede integrar”.

Explican que el sistema cancelador y modulador de sonido ayudará a impulsar la interacción social, ya que el paciente al estar en sintonía con lo que ocurre en su ambiente tendrá más facilidad de poder integrarse al mismo.