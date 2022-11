Maryfer Centeno reacciona a insultos de Kunno tras analizar desplante de Guetta

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Maryfer Centeno analizó el lenguaje corporal deldesaire que vivió Kunno ante la presencia de David Guetta. Por ello, el influencer reaccionó furioso en su crítica, incluso la llamó ridícula y aseguró que muchas personas no salen de su rancho.

Por ello, la especialista en análisis corporal no se quedó callada y reaccionó en su contra. Fue mediante su cuenta de TikTok, en donde Maryfer Centeno respondió de forma contundente al influencer Kunno.

Primero aseguró que el influencer hizo “boquita de serpiente”. Asimismo, la famosa le aclaró que el lenguaje corporal no se lee, pues no son diccionarios sino se analiza y se describe: “Con la boquita abierta, a punto de sacar la lengua, se llama boquita de serpiente. Vamos a ver qué dice de mí.

Hola, Kunno, el lenguaje corporal no se lee, se analiza y se describe. No se lee, se analiza y se describe, pero no es un diccionario. Es el análisis de personalidad y tiene que ver con los movimientos”, comentó.

Asimismo, reveló que a ella le encanta leer y que incluso ha escrito varios libros, por lo que el tiktoker está equivocado al referirse en su contra: “Tú dices que yo no sé leer… mira, lo que más me gusta en la vida es leer y escribir. De hecho, tengo cuatro libros escritos…el punto es que sí sé leer y que desafortunadamente es incorrecto. El lenguaje no se lee, se describe y analiza”, mencionó.