Recomiendan comparar antes de comprar durante el Buen Fin

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

José del Carmen Perales Rodríguez

Tal vez estés listo para comprar y aprovechar las ofertas y promociones durante el Buen Fin, sin embargo la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), recomiendan no ir tan de prisa.

Rogelio Mata Delgado, representante en Tamaulipas de la Condusef, comentó al respecto que la Profeco será la encargada de vigilar el cumplimiento del programa, así como atender las posibles reclamaciones de los consumidores que aseguró han disminuido año con año.

“Sin embargo a una semana de esta campaña insistimos en las principales recomendaciones, como verificar los precios para saber si el artículo elegido realmente está rebajado o no, así como aprovechar las promociones u ofertas, más que los meses sin intereses”, expuso.

De igual forma, añadió el funcionario federal, recordar que pagar de contado tiene sus ventajas pues no se comprometen los ingresos futuros y algunos establecimientos ofrecen descuentos por este tipo de pago.

“Es importante verificar que se haga válida la promoción al momento de firmar el voucher, que el importe sea correcto y refleje la promoción elegida, guardar los vouchers para cualquier aclaración”, apuntó.

Mata Delgado recomendó también revisar el estado de cuenta en diciembre para verificar que todas las compras estén registradas correctamente, en caso de movimientos no reconocidos, acudir a la Condusef.

“Al pagar con tarjeta de débito o crédito, se debe solicitar que se haga la operación en la terminal punto de venta (TPV) estando presente, así evitarán que puedan clonar el plástico o hacer cargos indebidos”.

Para concluir, Mata Delgado dijo que la recomendación es utilizar la tarjeta digital “a través de la app de tu banco, para hacer compras más seguras en comercio electrónico, pues el código de seguridad (CVV) dinámico cambia para cada operación”.