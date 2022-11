La voz docente

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Ana Medina

Esta vez quiero hablar directamente de mí, no por egocéntrica sino porque hace ya un tiempo que recibí la invitación de parte de El Diario para escribir una columna de opinión.

Y hoy considero momento de contar cómo fue.

Nunca me había pasado por la cabeza hacerlo, a pesar de haber escrito varias tesis, investigaciones, publicaciones arbitradas, entre otras cosas.

¿Una columna? Parecía que no era lo mío.

Investigué un poco sobre este género periodístico, porque para nada un medio de comunicación profesional estaba dentro de mi radar y confiando totalmente en la plataforma me avente al ruedo.

Confieso que no ha sido algo sencillo, pero temas de qué hablar en el magisterio nunca faltan; así que eso me fue dando la pauta, además que siempre he estado dispuesta a aceptar retos nuevos por arriesgados que parezcan.

Después de algo así como 60 publicaciones (sí, entiendo que son súper poquitas comparado con los columnistas de carrera o periodistas reales, pero para mí ha sido extraordinario) he podido hablar de temas magisteriales que raramente se publican en el periódico, o que cuando se hace es porque ya demandaron a un maestro y/o el problema en una escuela es tan grande que necesita ser cubierto por los medios de comunicación, también la parte de los eventos sociales y graduaciones llama la atención.

Sin embargo, ser docente es más que eso, a lo largo del tiempo hemos sido agentes de impacto en las comunidades en las que se encuentra y considero importante retomar este sentido.

Siempre he tratado de poner mi granito de arena y honestamente siento que esta columna me ha dado la oportunidad de hacerlo.

Lo agradezco infinitamente.

Verdaderamente esta Voz Docente me ha dado muchas satisfacciones, crecimiento personal y profesional.

Me ha hecho poner atención a detalles de otros compañeros docentes, de otros niveles o áreas y no solamente mi círculo cercano.

He tomado en cuenta críticas y temas de todo lo que ha habido y habrá en el magisterio.

Hay muchos temas aún de los cuales seguir opinando: la pandemia ya está quedando atrás, ya salió la convocatoria del cambio seccional y con ello más candidatos de los que quisiéramos, siguen los problemas de pagos, cambios e ingresos en Usicamm, siguen los nombramientos y movimientos en la SET y seguirán, además del desconocimiento de leyes o procesos de algunos que llegaron a ciertas áreas, lo que podría llegar a generar más problemas que soluciones.

Pero como ya lo mencioné con anterioridad, iremos viendo cómo va pintando la cosa antes de escribir al respecto.

Obviamente seguirá habiendo mucha tela de dónde cortar y lo seguiré haciendo desde cualquier trinchera en la que me encuentre.

No me despido, al contrario, quiero retomar el camino académico que siempre he seguido, como docente desde preescolar hasta postgrado.

Ya que tengo esta oportunidad quiero poder hablar de los proyectos de mejora para las comunidades más necesitadas, de la estructuración de la nueva escuela mexicana, sobre la caravana, los libros de texto, programas, proyectos, vinculación, salud mental, bienestar, inclusión y demás cosas buenas y no tan buenas para retomar y dar fuerza a nuestra Voz Docente.

Gracias Totales.