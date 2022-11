Habla Radamés de Jesús de su secuestro junto a la Wanders Lover

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

El comediante Radamés de Jesús, conocido por participar en el programa Guerra de Chistes junto a Juan Carlos Casasola y El Borrego Nava, mantuvo una relación de altibajos con Yered Licona, mejor conocida como La Wanders Lover, con la que protagonizó una pelea a golpes hace unos años.

En el tiempo que fueron pareja, los famosos vivieron un difícil episodio tras ser secuestrados en el Estado de México. Tras una entrevista para el programa El minuto que cambió mi destino, el comediante habló de cómo fueron interceptados en plena calle y los momentos de incertidumbre que pasó junto a La Wanders Lover.

“Eso es fuertísimo, no se lo deseo a nadie. Llegamos a un lugar ahí en Ecatepec, estábamos esperando que nos abrieran la puerta de un sitio, había una camioneta atrás de nosotros y en el momento en el que nos abren nos abordan con pistolas, bajan a la gente que venían con nosotros, a nosotros nos pasan para atrás, a Yered y a mí, y empieza este mal sueño”, contó Radamés de Jesús.

Mientras iban en el automóvil, los secuestradores les preguntaron a la pareja a qué se dedicaban y por qué estaba en aquel lugar. Tras contestarles, los delincuentes le dijeron a Radamés de Jesús que se bajara de la camioneta para que le trajera el dinero del rescate.

“Me empiezan a interrogar ‘¿qué hacías ahí?’, esto y el otro, con la cabeza abajo, ella llorando. (Radamés les contestó) ‘Nosotros somos comediantes, veníamos a dar un show’, y de repente ‘nos vas a traer 100 mil pesos'”.

Radamés de Jesús aseguró que pidió a los hombres que mejor dejaran ir por el dinero a La Wanders Lover, pero se negaron: “Le dije: ‘Mejor que se bajé ella’ (le respondieron): ‘No porque las mujeres lo primero que hacen es salir corriendo con la policía, te vas a bajar tú y nos vas a dar 100 mil’.

“No lo vuelvo hacer en mi vida, soltarle la mano a la mamá de mis hijas ni a mis hijas ni a un ser querido”.

De acuerdo con su relato, Wanders Lover fue privada de su libertad durante seis días.

“Puede ser hasta raro decir: le doy gracias a las personas que hicieron esto que no nos trataron tan mal, entre comillas. Nunca hubo una agresión, siempre fue una plática muy cordial entre ellos y yo. La incertidumbre es lo peor del mundo, el llegar a un acuerdo, soltar el dinero y no saber si va a regresar el dinero o va a regresar la persona que fue a dejar el dinero o va a regresar tu mujer en ese entonces”.

El comediante recalcó que fue un capítulo “horrible” de su vida. Contó que a las cuatro horas de haber entregado el dinero, recibió una llamada de Wanders Lover, con quien finalmente pudo reunirse de nuevo. “Sonó el teléfono era ella, me cité con ella en el aeropuerto, la vi ahí y vino toda la recuperación de esto, a los dos días teníamos show, dimos una entrevista a una revista antes de dar el show, por eso en la revista se ve que ella está con pestañas y está maquillada, que fue súper criticada por mucha gente, incluso, hubo gente que dijo que era mentira”.

El comediante se mostró incrédulo al recordar cómo muchas personas dudaron de la veracidad de sus declaraciones, a lo que Gustavo Adolfo Infante mencionó que Wanders Lover sufrió abuso sexual durante el secuestro, situación que desconocía el comediante.

“Ahora confirmó lo que yo presentía porque después del secuestro la relación se fue en picada, yo no sabía de esto, pero lo creía porque las actitudes de ella eran distintas después de venir y yo decía ‘a ella le hicieron algo’, pero ella no me lo quiso decir porque yo creo que la gente cuando sucede algo así en sus vidas se sienten sucias o sienten que no van a ser aceptadas por la sociedad o (creen) en mi caso como pareja si yo le digo que me violaron, pues me va a dejar… Me lo acabas de confirmar tú… me las olía, qué fuerte para ella, qué mujer tan fuerte por todo lo que ha pasado”.

Con información de: milenio.com