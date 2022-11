Sufre accidente Danna Paola durante concierto

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Hace unos días Danna Paola tuvo que posponer uno de sus conciertos de la gira XT4S1S, pero por fin dio inició con sus shows en Guadalajara; sin embargo, la cantante tuvo un pequeño incidente que ocasionó que terminara con la cabeza vendada.

La cantante se presentó este 11 de noviembre frente a sus fans de Guadalajara y tanto ella como sus fanáticos estaban muy emocionados de por fin ver la gira que tanto había preparado la también actriz, pero en algún momento Danna sufrió un percance.

Se sabe que Danna Paola se encontraba cantando una de sus canciones y aparentemente se dio un golpe en una ceja, por lo que ésta se abrió. De inmediato entraron paramédicos a revisarla y el concierto tuvo que detenerse por unos minutos.

Por fortuna nada pasó a mayores y a pesar de que le colocaron una venda en la cabeza, la famosa como toda una profesional decidió terminar su show.

En varias fotos que circulan en redes sociales se observa a Danna Paola con la cabeza vendada mientras sostiene un peluche del Dr Simi vestido con uno de los outfits que ha utilizado la actriz.

En un video grabado por un fan, Danna Paola le explicó a los asistentes al concierto que se golpeó con su rodilla y su ojo se inflamó.

“Les voy a contar qué pasó. Cuando yo me hice hacia atrás creo que me pegué con mi rodilla y se me empieza a inflamar el ojo, dejé de ver, pero yo seguí y Emiliano me empezó a decir… y yo: ‘Mier…, esto está gigante, tengo una bola’, pero no importa, vamos a seguirle”.

Danna Paola explicó que el doctor la quería llevar al hospital, pero ella no lo permitió ya que quería terminar el concierto, aunque éste sí acabó tiempo antes de lo que se esperaba.

“Después de todo lo que he pasado estos meses no pienso dejar este escenario y tengo un Simi. Qué vergüenza esto, pero el show must go on y puedo cantar, estoy bien. El médico me quería llevar al hospital, pero no iba a permitir eso. Les prometo que voy a dar lo mejor de mí hasta que mi salud lo permita”.

