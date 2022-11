Buscará PC a vendedores clandestinos de pirotecnia

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA. — Ante la proximidad de las fiestas decembrinas y de fin de año, la Dirección de Protección Civil Municipal lleva a cabo recorridos de supervisión por la zona centro, alrededor del Mercado Argüelles, y en los tianguis de la Ciudad para detectar vendedores clandestinos de pirotecnia.

“Estamos en revisiones constantes, por ejemplo, tenemos un operativo en el Mercado para detectar gente que esté vendiendo de manera ilegal cuetes”, señaló el jefe de Inspecciones de PC en el Municipio Said Salum Fares.

“El viernes se localizó a unas personas que estaban vendiendo cuetes, pero se retiraron al ver al personal de Protección Civil”, detalló.

Salum Fares mencionó que la idea no es perjudicar a nadie, solo es para prevenirlos que se abstengan de realizar dicha actividad sin contar con las medidas de seguridad necesarias.

“Pedirles de la manera más atenta que la verdad no lo hagan, no tienen las medidas de seguridad precautorias para poder darle servicio a una persona que llegue a comprar a ese tipo de lugares“.

El Jefe de Inspecciones de Protección Civil Municipal dijo que son instrucciones del Alcalde Eduardo Gattás Báez estar en un operativo constante para evitar riesgos a la ciudadanía.

En ese sentido, Salum Fares emitió algunas recomendaciones a la ciudadanía; “no se acerquen a comprar en lugares que no cuentan con las medidas de seguridad, para quien llega a comprar ese tipo de materiales es peligroso también”.

Cabe señalar que Salum Fares adelantó que en fechas próximas los operativos se reforzarán de manera coordinada con la Policía Estatal y elementos de Protección Civil del Estado.