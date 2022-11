Ojo con estos antigripales, hay falsificaciones: Coepris

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

José del Carmen Perales Rodríguez

En plena temporada de frío que podría generar un incremento en los casos de enfermedades respiratorias en menores, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó sobre la venta ilegal de productos falsificados que se usan para tratar algunas de estas afecciones.

La dependencia detalló que los medicamentos boletinados son Rosel solución y Desenfriol-ito plus, por lo que hizo un llamado a no consumirlos, ya que son falsificaciones que representan riesgos a la salud de pacientes pediátricos.

En el caso del primero de los productos, Rosel (amantadina, clorfenamina, paracetamol), la falsificación se dio en la presentación solución de 60ml, con lote 200413, que ostenta fecha de caducidad de diciembre 2024.

La irregularidad fue reportada por la empresa Wermar Pharmaceuticals, que precisó que este medicamento dejó de fabricarse desde abril de 2021, debido a que llevó a cabo actualización de trámite ante esta autoridad federal.

La Cofepris también informó sobre la falsificación del medicamento Desenfriol-ito Plus, con fórmula farmacéutica tableta masticable, denominación X23V7X y fecha de vencimiento de diciembre de 2023..

La notificación se hizo con base en la información de Bayer de México, titular del registro sanitario, que comunicó que la caducidad fue modificada, ya que la fecha del medicamento original es de abril de 2021.

Asimismo precisa que otra de las características del producto irregular es la imagen de la caja, ya que no corresponde a la auténtica para este lote.

Por lo anterior la Cofepris recomienda que, previo a la compra de este tratamiento, se verifique que el lote, la fecha de caducidad e imagen correspondan a los autorizados y se eviten las falsificaciones aquí citadas.

Finalmente recomienda a la población en general no adquirir ambos productos en caso de tener esas características, de igual forma invitó a distribuidores y farmacias a revisar el inventario, para que en caso de contar con piezas del producto falsificado, suspenda su venta y notifique a la Cofepris.