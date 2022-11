Procederán padres de Debanhi contra ‘Platanito’ por broma

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Después de que apareciera en redes sociales un video del comediante Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito, en el que hace una broma sobre la muerte de Debanhi Escobar, los padres de la joven declararon que van a proceder contra él, al tiempo que exigieron a las autoridades tomar parte de esta situación.

El mismo personaje hace algunos años se vio envuelto en una polémica similar luego de que contara un chiste sobre el incendio de la guardería ABC, en Hermosillo.

“Nos enteramos que suben un video de un personaje llamado Plátano o Platanito, es una persona que se dedica hacer chistes que se dedica a lucrar con el dolor ajeno, sabemos que hay mucha gente que lo hace pero bueno, ahora nos toca a nosotros responderle a este señor, estamos molestos con él”, dice Mario Escobar, padre de Debanhi, en un video que publicaron en sus redes sociales.

“Creo que no está correcto señor Platanito, yo creo que no se ha puesto en los zapatos de nosotros, si estuviera en nuestro lugar le molestaría, no debe de lucrar con el dolor de nosotros, debe tener respeto, debe tener otro contexto para hacer su show y respetar a las personas que ya no tienen vida”, agregó la madre, Dolores Bazaldúa.

En las imágenes transmitidas en Facebook es evidente la molestia de la pareja, que se dirige al comediante para reclamarle lo dicho sobre la joven fallecida en Escobedo, Nuevo León. “Estamos molestos contigo Platanito, si ya no tienes material para hacer reír al público, si ya no tienes cerebro ven y habla conmigo. Yo no sé si andabas drogado o intoxicado”, comenta Mario Escobar.

Los padres de Debanhi, además de expresar su enojo, señalan que van a proceder de manera legal contra este personaje por revictimizar a su hija.

“Debe tener consecuencias para ti Platanito, no sé por qué haces esto, ¿por ganar un peso? estamos molestos contigo. Te doy la cara yo a ti como siempre lo hemos dicho, siempre hablamos de frente mi esposa y yo, no tenemos miedo.

“Estamos molestos contigo por revictimizar a Debanhi, por hacer chistes que no vienen al caso. Vamos a hablar con nuestros abogados, vamos a proceder”, comentó. Así mismo pidieron a las autoridades correspondientes tomar parte de los hechos, pues los feminicidios siguen siendo un tema que lastima al estado.

“No se vale que sigan desapareciendo mujeres y no se vale este tipo de personajes como Platanito, que sigan lucrando con el dolor ajeno, la verdad nos toma muy de sorpresa esta situación

“Exigimos a las autoridades ver qué procede, si ya te pasó eso con la guardería ABC a ver qué pasa con esto. Eres un cobarde al estar diciendo esto de mi hija. Exigimos a las autoridades proceder legalmente contra este tipo de personajes”, sentencia el padre.

Por otra parte, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas exigió una disculpa pública y capacitarse en perspectiva de género y derechos humanos al comediante Sergio Verduzco, luego de las bromas hechas bajo el personaje de Platanito, sobre la muerte de la joven Debanhi Escobar.

“Las expresiones del personaje Platanito sobre el feminicidio de Debanhi, no sólo revictimizan y afectan a la familia Escobar Bazaldúa (@MarioEscobarSa), también envían un mensaje de permisibilidad ante un crímen reprobable.

Desde la @CEAVmex exigimos a la persona que interpreta a este personaje ofrecer una disculpa pública y capacitarse en perspectiva de género y derechos humanos; exhortamos a la sociedad a no reproducir, ni difundir ese material”, se lee en su cuenta de Twitter.

Asimismo señalan que presentarán una queja al Consejo Nacional para prevenir la discriminación con el fin de detener este tipo de discursos. “Como parte de nuestro compromiso con las víctimas y en acuerdo con la familia de Debanhi, presentaremos una queja ante el @CONAPRED para que realice las acciones correspondientes buscando evitar la repetición de este tipo de discursos”, concluyen.

