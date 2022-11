Solo dos casos de covid; los dos en Victoria

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Diego López Bernal

Un mínimo de dos casos nuevos de covid-19 arrojaron las últimas 24 horas en la entidad, los cuales se presentaron en Ciudad Victoria, de acuerdo al reporte diario dado a conocer por las autoridades de salud del Gobierno del Estado.

Este par de casos nuevos llevó el acumulado total la pandemia del coronavirus en Tamaulipas a los 178 mil 888 casos, con 170 mil 748 recuperados y al no presentarse fallecimientos este lunes 14 de noviembre se mantiene la cifra de decesos en ocho mil 036.

A pesar de ello, el titular de la Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST), Vicente Joel Hernández, dijo que “la instrucción del gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, es mantener los servicios de salud activos y atender de manera oportuna esta y cualquier enfermedad, con un sentido humanista y de calidad”.

Y es que las enfermedades respiratorias se incrementan durante la temporada invernal y los síntomas pueden confundirse con el covid-19, “por ello debemos mantener las medidas preventivas para evitar contagios en el hogar, trabajo, escuelas, entre otros lugares”, abundó el galeno.

El semáforo epidemiológico estatal se mantiene en color verde, en sintonía con el nacional, en tanto que por municipios solamente El Mante continúa en color amarillo, es decir, no hay cambio alguno al respecto.

Cabe recordar que el pasado once de noviembre la SST realizó la segunda sesión del Comité Estatal de Seguridad en Salud, donde se establecieron los acuerdos para fortalecer las acciones de prevención que se aplicarán durante el periodo que comprende del 15 de noviembre al 15 de diciembre del presente año y que entrará en vigor una vez publicado en el Periódico Oficial del Estado.

Entre los acuerdos que se establecieron en la sesión, José Luis Garza, subsecretario de Salud Pública, destacó que tomando en cuenta el incremento de la circulación viral que hay en la temporada de frío, “se deberán mantener las medidas preventivas, como el lavado frecuente de manos y el uso del cubrebocas, principalmente en las personas con enfermedades crónicas, las que han recibido trasplante, quimioterapia, con diagnóstico de VIH, entre otras enfermedades, por lo que deberán reforzar estas medidas”.