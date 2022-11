En época navideña “hay que cuidar la bolsa”: José Calanda Montelongo

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- En esta época del año especialmente es cuando más se debe cuidar el dinero y se debe ser más precavido, recomendó a la ciudadanía la Mesa de Seguridad Ciudadana de Victoria.

El coordinador de la Mesa de Seguridad Ciudadana de Victoria, José Calanda Montelongo, advirtió a la población; “hay que cuidar la bolsa”.

Mencionó que al ser esta la época del año en donde hay mayor flujo económico y comercial por la derrama económica que implica el pago de aguinaldos, bonos de fin de año y otras prestaciones, se debe educar a la gente para que cuide su gasto.

“Para que no malbarate lo que se ganó con el esfuerzo de todo el año”.

En ese sentido, Calanda Montelongo llamó a la ciudadanía a ser precavidos para evitar ser víctima de robos o asaltos.

“Sobre todo que no carguen cantidades de dinero, ya por toda la ciudad hay cajeros que vayan retirando lo que vayan ocupando en pequeñas cantidades porque se magnifican los robos precisamente porque traen mucho dinero en la bolsa”.

Cabe señalar que Calanda Montelongo señaló que está por iniciar el programa “El Buen Fin”, lo que trae

aparejado un reforzamiento de los operativos en materia de seguridad.

“Es un proyecto que desarrolló la Canaco junto con la Mesa de Seguridad y la Secretaría de Seguridad Pública que se llama “El Buen Fin”.

“Ya se echa a andar, se va a dar el banderazo de inicio para el operativo de cuidar aguinaldos y cuidar la Navidad en la ciudad”.

Tras señalar que hay una colaboración de los tres niveles de gobierno, Ejército, Guardia Nacional, Policía Estatal y el Municipio con Tránsito dijo; “hay que redoblar esfuerzos y que no haya imprevistos”.

“Normalmente la Policía Estatal tiene comisionados en Victoria para este operativo 540 elementos más los que sume la Guardia Nacional y el Ejército“.

“Se cuida específicamente ahorita bancos y las zonas comerciales, en las noches áreas de restaurantes, todo eso”, dijo para concluir.