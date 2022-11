Invita Voluntad contra el Cáncer a rifa con causa de un reloj inteligente

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Diego López Bernal

La asociación civil victorense Voluntad contra el Cáncer convoca a la sociedad a una rifa con causa para seguir recaudando fondos que les permitan seguir costeando tratamientos para los niños que dependen de su apoyo en su lucha contra esta dura enfermedad.

“Buen día, los invitamos a participar en la rifa con causa a beneficio de los niños con cáncer del Hospital Infantil de Tamaulipas”, escribió la asociación en su página oficial de Facebook y El Diario de Ciudad Victoria se suma a la causa con la difusión de esta noble actividad.

El premio consiste en un reloj inteligente Xiaomi MI Watch Lite, que entre otras especificaciones, señala el mensaje en la red social, tiene una pila de duración de nueve días, medición de sueño y resistencia al agua, aunque los conocedores de este tipo de equipos saben que son un dechado de tecnología.

Aclarando que boleto no pagado no participa, Voluntad contra el Cáncer informa que el costo del mismo es de apenas cien pesos y aclara que lo recaudado es totalmente a beneficio de los pacientes del área oncológica del Hospital Infantil de Tamaulipas.

“No pierdas la oportunidad de apoyar! El ganador será anunciado el próximo 29 de noviembre del 2022 de acuerdo a la Lotería Nacional Mexicana. ¡Mucha suerte a todos y que Dios los bendiga!”, termina el mensaje de esta heroica asociación civil que no se cansa de salvar vidas de niños con cáncer en esta Ciudad, vengan de donde vengan.

Asimismo, se da a conocer el número de cuenta para depósito a Banorte para el pago del boleto, que es la 05 80 94 42 08 y se proporciona el número telefónico 834-106-1018, para ponerse en contacto para elegir número y comprobar pago del boleto.

Así que ya tienen aquí toda la información para participar en este rifa con causa y sumarse a la batalla de estos pequeños luchadores contra el cáncer, para que cuando los vean tocar la campana de la vida recuerden con orgullo que ustedes también pusieron su granito de arena en esa lucha.