Busca DIF Tampico erradicar la explotación de menores

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Paulo Monsiváis / El Sol de Tampico.-



Tampico, Tam.- Realiza DIF operativos para prevenir explotación infantil en cruceros durante diciembre, ante la posibilidad de que aumente la explotación infantil en las vialidades y principales cruceros de la ciudad, con la llegada de esta época de mayor derrama económica, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tampico habrá de implementar operativos de vigilancia en todo el municipio justamente para inhibir que personas adultas utilicen a los menores para pedir dinero o los pongan en riesgo trabajando en las calles.

La titular del voluntariado del sistema DIF de Tampico Aída Feres de Nader, señaló se pedirá al procurador de la Defensa del Menor, la Mujer, la Familia y Asuntos Jurídicos del DIF porteño, Luis Llorente Herrera, que acuda a los cruceros donde se concentran con el ánimo de exhortar a las familias que llegan de otras regiones del país durante la recta final del año a realizar diversos trabajos a que desistan de la práctica de poner a pedir dinero a los niños.

Agregó que vigilarán para que los niños no estar en las calles, porque corren riesgos, y mucho menos en los cruceros vendiendo o pidiendo limosnas, ya que se trata de sitios peligrosos, pues por esas avenidas circulan miles de vehículos al día y durante la época de fin de año crece de manera significativa la circulación y con ello los riesgos de un accidente, además que está situación va contra los derechos de los menores.

Advirtió que “el mejor lugar para los menores es estar en los juegos y en los estudios, preparándose para los desafíos del futuro no en la venta de productos como si estuvieran ‘trabajando’ ni mucho pidiendo algunas monedas para subsistir, toda la comunidad tampiqueña puede hablar para comentar esta situación y no solo el DIF, cualquiera puede acercarse a las personas a decirles que los niños deben de estudiar y de prepararse para ser personas de bien y salir adelante”, dijo.

Por tanto, citó, para evitar que sean explotados se le pedirá a sus padres que regularmente empiezan a llegar durante estas fechas que no los expongan, luego que pueden ser partícipes de algún incidente en la vía pública, reiterando que los menores no deben ser expuestos en dichos lugares, por lo que se mantendrá la vigilancia en diversas calles donde se acostumbran a colocar estas personas.

Como se recuerda, el Sistema DIF porteño ha rescatado de las calles a infantes que son enviados por sus padres o familiares a vender productos en las calles o participar como malabaristas en los cruceros, como fue el caso de una niña que era caracterizada como ‘payasita’ o de un adolescente más recientemente que deambulaba en la Plaza de Armas, por lo que realiza DIF operativos para prevenir explotación infantil en cruceros durante diciembre.