Max Verstappen condena ataques a su familia

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

A casi una semana de la polémica que se generó con los pilotos de Red Bull, Max Verstappen y Sergio Pérez, en el Gran Premio de Brasil, el neerlandés se refirió a lo sucedido y criticó la forma en la que los medios de comunicación manejaron el tema, además de que condenó los ataques a su familia por la misma situación.

En conferencia de prensa previa al GP de Abu Dhabi, el campeón de la Fórmula 1 dio algunos detalles del motivo por el cual no dejó pasar a Checo en Interlagos.

“Fue por algo que sucedió a principios de la temporada y ya se lo expliqué (a Red Bull) en México”, dijo.

“El equipo lo entendió y estuvo de acuerdo. Fuimos a Brasil y sólo pensé: ‘sólo vamos a correr, a intentar conseguir el mejor resultado posible’. Y tuvimos un poco de falta de comunicación el sábado y el domingo: no se me había dicho nada sobre un posible intercambio o lo que fuera. Sólo en la última vuelta se me dijo por radio. Deberían haber sabido ya mi respuesta por lo que dije la semana anterior”, comentó.

Asimismo, Verstappen lamentó lo que se dijo de él tras lo sucedido con el piloto mexicano en Brasil. “Pero, después de esa carrera, quedé muy mal ante los medios de comunicación. No tenían una imagen clara. Pero ponerme inmediatamente así es bastante ridículo para ser honesto”. “Porque no saben cómo trabajo dentro del equipo. Y lo que el equipo aprecia de mí. Así que todas las cosas que he leído son bastante desagradables”, comentó.

“Así que, como dije antes, es increíblemente decepcionante también leer este tipo de cosas. Porque sé cómo soy. El equipo sabe cómo trabajo con ellos. Y siempre he sido bueno con el equipo”, agregó.

El neerlandés aprovechó para defender a su familia, la cual aseguró ha sido atacada por lo sucedido en Brasil.

“Además, empezaron a atacar a mi familia, amenazaron a mi hermana y a mi madre, a mi novia, a mi padre… y para mí, eso va demasiado lejos cuando no tienes los datos de lo que realmente está pasando. Y eso definitivamente tiene que parar. Si tienes un problema conmigo, está bien, pero no vayas a por mi familia porque eso es simplemente inaceptable. Pero, seguimos adelante. Sinceramente tengo una gran relación con Checo”, comentó Max.

Por último, Max Verstappen se dijo harto de que siempre se destaquen las cosas negativas y que la gente malinterprete las cosas.

“Estoy un poco harto de toda esta mierda que circula todo el tiempo. En cuanto algo negativo (sucede), hay que destacarlo. Es bastante asqueroso formar parte de todo eso cuando, al final, ni siquiera he hecho nada malo. Es sólo que la gente malinterpretó lo que realmente estaba sucediendo”, comentó.

Con información de: mediotiempo.com