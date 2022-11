Primaria suspende clases en Altamira por olor a gas

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Miguel Díaz / El Sol de Tampico

Altamira, Tam.- A causa de un intenso olor a gas que se percibió al interior de la escuela primaria “Benito Juárez”, ubicada en el ejido homónimo, al norte del municipio de Altamira, fueron suspendidas las clases.

La suspensión de clases se dio a partir de este lunes 14 del presente debido a un acuerdo que hubo entre los padres de familia y la dirección del plantel para evitar un accidente de consecuencias lamentables.

El plantel educativo se encuentra a un costado de la carretera Tampico – Mante a la altura del ejido Benito Juárez, al norte del municipio de Altamira.

Pero también se localiza a un costado del derecho de vía de Petróleos Mexicanos, específicamente del oleoducto Madero-Cadereyta, Nuevo León.

Para la directora del plantel educativo Rosaura Baez Muñoz se suspendió la clase ante el temor de una explosión en esa zona.

“En la escuela se tienen 110 estudiantes de nivel primaria y seis docentes por lo que en común acuerdo con los padres de familia decidimos suspender las clases presenciales y empezar a llevar la instrucción a distancias “, explicó la docente del centro educativo en mención.

Dentro de las instalaciones de la escuela primaria se localiza un señalamiento de PEMEX que advierte no excavar.

“Según los planos de Petróleos Mexicanos la escuela se localiza a diez metros del oleoducto de Pemex, pero ya vino gente de la paraestatal y nos informaron que no hay ningún riesgo lo cual nos da una tranquilidad plena de que no vayamos a tener alguna explosión por el olor a gas que percibimos”, agregó la directora del plantel.

Ante la suspensión de clases presenciales y la causa de ello, la titular de Protección Civil en el municipio María Luisa Cuevas Rivera, el coordinador regional de dicha dependencia Rommel Martínez Flores, la directora de Educación, María del Carmen Romero Hernández y el gerente de la COMAPA Altamira, Omar Hernández Leines para tomar las posibles medidas.

“Se tuvo una reunión de trabajo con las autoridades ejidales, maestros y funcionarios del Ayuntamiento de Altamira y se escucharon todas las opiniones y se van analizar las causas de la emanación de ese intenso olor a gas”, informó Omar Hernández Leines gerente de la COMAPA Altamira.