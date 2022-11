Renuente a irse el covid: once casos en Tamaulipas este jueves

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Diego López Bernal

El covid-19 dio tregua a la capital de Tamaulipas en las últimas 24 horas pero no así a cinco municipios más, que conforman las zonas más pobladas de la entidad y que en conjunto arrojaron un total de once casos nuevos este jueves 17 de noviembre.

De acuerdo al reporte diario de la Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST) la mayor cantidad de contagios se dio en los dos municipios de más habitantes en la frontera; Matamoros arrojó cuatro y Reynosa dos.

Por su parte, la zona conurbada del sur portó los otro cinco positivos de este día, con tres en Ciudad Madero, uno en Tampico y otro en Altamira, para sumar así el total de las últimas 24 horas, en las cuales no se presentaron decesos por causas del coronavirus.

De esta manera, el acumulado de la pandemia del covid-19 en Tamaulipas se movió a 178 mil 923 casos positivos, con 170 mil 770 recuperados y los fallecimientos se quedaron en ocho mil 036, de acuerdo a la estadística de la SST.

El semáforo epidemiológico continúa sin variación, con el indicador nacional y estatal en verde y Ciudad Victoria se mantiene como el único municipio en amarillo.

Tampoco hay variación en las recomendaciones de la dependencia estatal: “El virus que causa el covid-19 se propaga más fácilmente en espacios cerrados o cuando hay aglomeraciones de personas, por ello la importancia de aplicar las medidas preventivas como la sana distancia y utilizar cuabrebocas, aun cuando su uso es opcional”.

Sin embargo, en comunicado por separado con motivo de las bajas temperaturas, la SST hizo referencia al coronavirus y su relación con la onda de frío que padece la entidad; el secretario Vicente Joel Hernández “reiteró el llamado para que se adopten las medidas de prevención y vacunarse contra el covid-19”, señaló.

“Así como a que acudan a los módulos de vacunación que se encuentran instalados en diferentes municipios de la entidad para completar su esquema y evitar que se presenten complicaciones graves de esta enfermedad”, concluyó con relación a la pandemia.