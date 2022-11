Respalda AMLO decisión de la SEP sobre reprobar alumnos

El mandatario federal explicó que esta decisión fue tomada por las autoridades educativas en el país y no se la consultaron porque no es “todólogo”

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, respaldó la decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de permitir que a partir del primero de diciembre los estudiantes puedan ser reprobados por sus maestros.

“De lo que me dices de las evaluaciones pues sí (…) Lety es maestra, es más las decisiones que tienen que ver con la política educativa se aprueban por un consejo de expertos, pedagogos, si esa política está, vamos a decir, avalada, apoyada por ese consejo y también por la secretaria pues yo la apoyo, pero no soy todólogo, no soy sabelotodo, yo tengo experiencia y tengo una profesión, soy licenciado en ciencia política y administración pública”, explicó.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció el jueves que, a partir del 1 de diciembre, estudiantes de preescolar, primero y segundo de primaria su escala de calificación será de seis a 10; mientras que de tercero de primaria a tercer grado de secundaria podrán no ser acreditados.

Después de dos años en que los alumnos de educación básica debían ser aprobados a causa de la pandemia por covid-19, la SEP regresa a la evaluación que utilizaba antes de la emergencia sanitaria.

El Presidente refrendó la confianza que tiene en su equipo de trabajo porque son libres y actúan con criterio en los temas que les toca manejar.

“Hace dos días hablaba yo que se votó algo que va en contra de la política de neutralidad de México, se votó para que Rusia pague los daños a Ucrania cuando nosotros no nos metemos en eso, pero no podía estar pendiente de todas las asambleas de la ONU, se supone que hay una política definida en la Constitución y tenemos que apegarnos a eso”, ejemplificó.

