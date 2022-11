Llama Arnulfo Rodríguez a qué autoridades no interfieran en proceso del SNTE

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- En lo que llamó “una apuesta por la democracia”, el aspirante a la Secretaría General de la Directiva Seccional Sindical de la Sección 30 del SNTE Arnulfo Rodríguez Treviño hizo un llamado a las autoridades a no intervenir en el proceso y dejar que “nada más los maestros de Tamaulipas decidan”.

“Sí le pedimos a las autoridades que es un evento de los maestros de Tamaulipas, nada más”, declaró.

Al ser entrevistado por representantes de diferentes medios de comunicación, agregó; “ahorita hay que participar, apostarle a la democracia, llega el momento en que tenemos que cuidar nuevamente nuestra organización, a nivel nacional y en Tamaulipas”.

A su llegada al estacionamiento de la Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortinez donde lo esperaban alrededor de 150 simpatizantes, Rodríguez Treviño recalcó; “que se haga la voluntad de Dios, los maestros son los que van a decidir”.

“La democracia bienvenida, aquí lo más importante es cuidar nuestro sindicato nacional y la Sección 30, ese es el objetivo“, recalcó.

Rodeado de sus simpatizantes, y previo a registrar sus aspiraciones en las oficinas de la representación del Comité Nacional Electoral, Rodríguez Treviño manifestó; “ellos me conocen, me he enfrentado a situaciones bien delicadas con todas las autoridades y hemos salido avante”.

Cabe señalar que Rodríguez Treviño refirió que hay “piso parejo”, por lo que llamó a los demás aspirantes a registrarse.

“Yo pienso que sí, el sindicato nacional ha dado la oportunidad de que votemos todos, inclusive todavía hasta hoy no se han anotado aquellas gentes que quieren participar porque no han querido”.