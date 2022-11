Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Ana Medina

Desde que era niña en las escuelas había un periódico mural, desde preescolar hasta la normal. Generalmente estos eran realizados una vez al mes o por quincena por un grupo o grado, dependiendo del nivel educativo.

El que más recuerdo es el de mi querida BENFT, que hacía con mis compañeros y tenía, sí o sí, que estar lleno de diamantina. Después, como maestra de apoyo, me quedó solamente la realización del correspondiente al mes de marzo por los festejos de la educación especial.

De hecho, recuerdo perfectamente como el que realicé en mi primer año de servicio (que dicho sea de paso era el más elaborado) en realidad se quedó archivado debido a que por la inseguridad no fue posible armarlo y que lo vieran, pues justo al terminar febrero iniciaron los conflictos en mi pueblito mágico de Ciudad Mier (pero bueno, esa es otra historia).

El punto del periódico mural era o es (no estoy segura), un medio de información y orientación o difusión formado por textos e ilustraciones, colocadas en una pared, generalmente a la entrada de la escuela, donde todos pudieran verlo. El tema era variable de uno a otro y permitía dar a conocer los sucesos o acontecimientos importantes de las actividades del mes o de la escuela, con una permanencia y relevancia importante.

Desde que inicié como docente en la SET me llamó la atención cómo estos espacios, que yo consideraba periódicos murales, eran más bien espacios para anunciar cambios, permutas, rentas, ventas o cosas comerciales y demás procesos al interior de la secretaría.

Hace unos días tuve la oportunidad de detenerme y observar cómo, después de tantos años (bueno una década aproximadamente), dichos espacios siguen teniendo la misma función.

Mientras que en la actualidad la mayoría de los alumnos se guían por información de redes sociales, los maestros seguimos ofreciendo y llevando y trayendo cosas en papel. No soy muy ecológica que digamos (la verdad, debería serlo un poco más), pero sí es impresionante la cantidad de papeles que docente ocupa a lo largo del ciclo escolar.

Esta reflexión me parece un poco graciosa con la ironía de que precisamente este viernes viene marcado en el calendario la “descarga administrativa” y entonces los maestros no deberíamos tener que llenar más papelería de evaluación y tantos etcéteras. Si a eso le sumamos que ya se acerca el CTE pues bueno…

La idea es la modernización para la comunicación, ya lo hicimos en la pandemia y deberíamos seguir con ello, hasta la BENFT tiene ya periódicos murales en video, los espacios oficiales tienen también estos “comerciales” que para mi pensar, son periódicos murales electrónicos.

En estos meses hay muchas fechas importantes y sin duda alguna la comunicación social, redes sociales y demás son temas no solo de contenido para entretenimiento sino definitivamente también pueden y deben ser usadas para diseñar estrategias de enseñanza adaptadas a la nueva normalidad.

Que un alumno use mejor que nosotros un celular o alguna aplicación no lo hace más listo (en ocasiones hasta es lo contrario), pero la verdad no debemos permitir que nos dejen atrás.

¿O ustedes qué opinan?