Cancelan por frío desfile del 20 de Noviembre

Francisco Medina Guerrero.-

CIUDAD VICTORIA .- Por motivo del clima y privilegiando la salud de los asistentes quedó cancelado el desfile conmemorativo del 20 de Noviembre en esta Ciudad Capital.

Cabe señalar que desde el pasado viernes quedó cerrada la circulación vehicular en la calle 17 de Carrera Torres al Paseo Méndez lugar por donde harían el recorrido diferentes contingentes para participar en el desfile que iniciaría a las 9:00 horas de hoy domingo.

El director de Protección Civil de Gobierno del Estado Luis Gerardo González de la Fuente dio a conocer esta mañana que debido al descenso de la temperatura cuatro personas se encuentran en el refugio temporal habilitado en el Cedif Número Uno.

“Y en la zona norte que estaba un poco más frío se habilitaron los refugios temporales, han sido trasladadas entre toda la franja fronteriza unas 70 personas“.

“Ahorita estamos a nueve, pero con una sensación de siete, ocho grados”, añadió.

González de la Fuente señaló que ingresará a Tamaulipas el frente frío número 11 por lo que continuarán las bajas temperaturas y presencia de lluvia.

Al dar algunas recomendaciones a la población en general manifestó; “que se cuiden y que si no tienen a que salir no lo hagan, exhortar a la ciudadanía que utiliza anafres, calentadores de gas o eléctricos que ventilen las áreas y que cuiden las conexiones, que no los saturen con los calentadores”.

Cabe señalar que el Director de Protección Civil de Gobierno del Estado señaló que hasta el momento no se han reportado incidentes derivados del descenso en la temperatura.

“Esperemos y sigamos igual”, dijo para concluir.

REGRESAN A ABUELITOS

En el lugar ya había contingentes que participarían, como personas de la tercera edad de Casa Club, con todos los riesgos que el clima representa para ellos, traslado que pudo ser evitado desde el día anterior.

Nos referimos a las alertas que emite Protección Civil, con base en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que con días de anticipación pronostican las condiciones del clima que pueden prevalecer.

Por ejemplo, desde la noche anterior se supo que por cuenta propia una escuela secundaria decidió cancelar su participación, para protección de la salud de los estudiantes, pero los organizadores lo hicieron de última hora.