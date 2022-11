Con cuatro grandes ciudades ‘enrachadas’, hubo diez casos covid

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Diego López Bernal.-

Con diez casos más este domingo 20 de noviembre, cuatro municipios cumplen ya una racha de cuatro días arrojando contagios de covid-19; se trata de las grandes ciudades de Reynosa, Matamoros, Tampico y Madero.

Incluso, solamente este domingo Altamira no dio casos porque también estaba en esta racha; pero para el caso de las últimas 24 horas, los diez nuevos positivos se distribuyeron de la siguiente manera: Ciudad Madero lideró la lista, con cinco, seguido de Tampico y Matamoros con dos cada uno, en tanto que Reynosa solo aportó uno en esta ocasión.

Fue el jueves 17 de noviembre cuando la zona conurbada del sur, es decir, Tampico, Madero y Altamira junto a Reynosa y Matamoros tuvieron once casos; estos mismos cinco municipios aportaron otros ocho al día siguiente.

Para ayer sábado 19 volvieron a repetir las mismas cinco ciudades, a las que se unió la Capital, para acumular 14 contagios nuevos y, finalmente, este domingo se repite la racha en los mismos municipios de la frontera y la zona sur, ya sin Altamira.

Sin embargo, esto no ha influido en el semáforo epidemiológico por municipios ya que solamente Ciudad Victoria continúa en amarillo, y los cuatro “enrachados” siguen en verde, así como el indicador estatal y el nacional.

La Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST) en el reporte de este domingo informa que también se mantiene la “buena racha” de días sin decesos, por lo que las cifras acumuladas se mantienen en ocho mil 036 fallecimientos, con 178 mil 955 casos positivos y 170 mil 770 recuperados.

Esta última cifra, la de pacientes recuperados, está estancada desde el martes 15 de noviembre; si no existe omisión en su actualización, esto indicaría que los hospitales podrían estar con más pacientes en atención, aún sin recibir el alta médica.