Piden empleados de Salud ‘bono de papel’, no plástico

Por José del Carmen Perales Rodríguez.-

A pocos días de que inicie la dispersión del llamado bono de fin de año, trabajadores de la Secretaría de Salud solicitaron a través de sus dirigentes sindicales que este beneficio les sea entregado en vales, por las dificultades que en otros años les ha causado el pago en tarjeta de débito.

Adolfo Sierra Medina, secretario general de la Sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa), dio a conocer lo anterior y agregó que esta petición ya hizo formalmente ante el nivel federal y esperan que de aprobarse en el estado se haga lo mismo.

“Lo que sucede es que se han enfrentado muchos problemas con las tarjetas que entregan con el depósito equivalente a ese bono, por eso han manifestado que prefieren que sea a través de bonos de despensa que son aceptados en muchos establecimientos”, expuso.

Sin embargo Sierra Medina precisó que el problema real es que se trata de una tarjeta cuyo saldo en muchas ocasiones no puede ser consultado, lo que genera desconfianza pues no tienen un control sobre los cargos que se hacen.

“Lo que pasa es que hay muchas quejas por parte de los trabajadores, quienes en muchos de los casos tienen la sospecha que les están robando parte de ese bono, pues consultar el saldo es muy complicado”, añadió.

El dirigente sindical mencionó que otra de las razones que han expuesto los trabajadores, es que en algunos casos la tarjeta no trae el saldo completo y esa es una de las razones de la petición.

“Ya se envió una petición formal ante la instancia federal y esperamos que en se atienda, para que sean vales de despensa y no dinero plástico lo que nos entreguen, que en esta ocasión será por un monto de poco más de 13 mil pesos y deberá pagarse en la primera quincena de diciembre”, concluyó.