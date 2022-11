Van 20 casos de dengue, la mayoría de tipo no grave

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por José del Carmen Perales Rodríguez.-

Los 20 casos confirmados de dengue que actualmente acumula Tamaulipas en lo que va del 2022 se ubican en siete municipios, predominando el tipo no grave.

Lo anterior de acuerdo con el más reciente informe de la Dirección General de Epidemiología (DGE), que también muestra que la entidad rebasó ya el número de casos totales registrados en el 2021.

La dependencia federal precisa que el municipio con la mayor cantidad de casos es Aldama con siete, todos del tipo no grave, seguido de Tampico con cuatro, tres de no grave y uno con signos de alarma o grave; mientras que Madero tres del tipo no grave.

En total en el estado son 17 los casos de dengue no grave y solamente tres del tipo grave o con signos de alerta, precisando la DGE que los serotipos que están en circulación son el uno y tres.

Otros municipios que también registran casos de dengue son González, Nuevo Laredo y Reynosa, sin que hasta el momento se haya reportado alguna defunción que haya sido causada por esa enfermedad.

REFUERZAN COMBATE

Al respecto en la Jurisdicción Sanitaria Uno, que incluye a esta Ciudad, se reforzaron las acciones en polígonos específicos para evitar que con la proliferación del mosco aedes aegypti se puedan presentar casos de dengue.

La estrategia del combate y prevención de enfermedades transmitidas por ese vector, detalló el jefe jurisdiccional Margid Rodríguez Avendaño, incluye la descacharrización y limpieza de patios, así como la aplicación de abate y fumigación.

Las acciones se realizan tanto en el área urbana principalmente en la periferia, así como en zonas rurales, donde se han desplegado máquinas fumigadoras y personal que rastrea criaderos del mosco.