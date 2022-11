2023: Luz guinda para Mario López…

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

J. Eleazar Ávila.-

Por las carreteras de Coahuila, donde se juega la extinción del PRI, en todo México, pues muchos asumen que el Estado de México podría ser entregado al Movimiento de Regeneración Nacional, aquí vamos reporteando.

Lo hacemos como sucede ahora, casi todo por teléfono celular, whatsapp, telegram; los más abusados y peligrosos por signal, así que tomen nota mis estimados amigos del círculo rojo.

Claro que Mario López estaba en el radar de los posibles en Morena, para buscar ser candidato a Senador, en una Elección Extraordinaria, generada por el lamentable fallecimiento del legislador federal en la Cámara Alta, el amigo Faustino López.

El punto es que un pajarito nos cantó. A las 6 de la tarde el presidente municipal de Matamoros presentaría su licencia ante su cabildo, para quedar en condición de elegibilidad, para primero registrarse en la convocatoria interna de Morena y luego, en la constitucional que se espera, se dé a conocer este miércoles.

Así que nos pusimos a revisar sus datos, por algo que nos llama la atención. Trascendió en días anteriores, que el Jefe Político de la entidad, el gobernador Américo Villarreal, había sostenido una reunión privada con el edil norteño, donde habría tenido luz guinda.

Por lo mismo, nos echamos un clavado a sus logros: Alcalde de Morena en 2018 con una dotación de 80 mil 122 votos, revalidado en 2021 con 108 mil 160, lo que le destacó en el más votado de todos los tiempos.

Las encuestas le ubican como uno de los 10 mejores alcaldes, con un mérito que todos le reconocen. En la elección para el Gobierno de Tamaulipas, su territorio le aportó 111 mil 137 votos. Como él mismo lo sostiene, una garantía de triunfo.

De sus logros académicos, doctorado en Administración Pública, y como nos comentan sus colaboradores, en abierta apología, tras la licencia que su cabildo le otorgó el sábado, Mario es un hombre de palabra, íntegro, padre de familia, trabajador.

En la contienda interna, obviamente no está solo. Hay otros colegas que también nos dieron sus opiniones sobre el tema.

a.- Yo estoy trabajando en mi encomienda, en la delegación -Bienestar-, hasta ahorita trabajando en la encomienda”. Luis Lauro Reyes Rodríguez.

b.- “Me voy a inscribir, porque soy quien más y mejor conoce Tamaulipas y lo he recorrido todo”. Héctor Garza.

c.- Por teléfono el ex alcalde de Nuevo Laredo, Carlos Canturosas me sostuvo que analiza serenamente ser opción. “Hay que esperar la convocatoria”.

En fin, así la reporteada pasando Ramos Arizpe, desde donde nos señalan hay más postores, como que José Ramón nunca ha ganado nada, además de sus pecados empresariales que le protegen desde las alturas; que Adrián Oseguera se rajó porque Ni de Morena Es, o bien que Erasmo González tiene compromisos superiores como diputado titular de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de diputados.

Además de que Rodolfo González Valderrama, se ha convertido en uno de los operadores eficiente y serios en la Secretaría de Gobernación, así que no creemos lo vayan a soltar.

Hasta aquí reporte rumbo al 19 de febrero…

Lo mejor de cada casa…

1.- Bien por el Rector de la Máxima Casa de Estudios de Tamaulipas, Guillermo Mendoza Cavazos, quién nos dio la buena noticia de que en 2023 no habrá aumento en las colegiaturas.

Por cierto, en la misma UAT y en los terrenos de la Facultad de Derecho ya nadie duda de que su nuevo director será el abogado Edy Izaguirre, por los sobrados méritos que ha forjado en su carrera profesional.

2.- En tanto en la SNTE ,no hay más que tres sopas. Naif José Hamsho Ibarra, secretario de previsión social; Abelardo Ibarra, secretario de Finanzas y el ex líder de la Sección 30, Arnulfo Rodríguez Treviño.

Solo que insistimos. Quien le conviene a los maestros es el matamorense Naif, porque tiene probada empatía y resultados con sus compañeros. Claro que ya vimos a Abelardo fingiendo que su padrino Rigo Guevara ya no lo quiere y hasta conferencia de prensa hizo.

Pero suponiendo que fuera cierto, los maestros de todo Tamaulipas ya no lo creen y estarán pendientes que el actual líder sindical no meta sus manitas, que las tiene, en el proceso electoral.

Dicho de otra manera, esta es una magnífica para que los grillos docentes, den cátedra de democracia sindical, como ha sido la apertura que se logró como mérito, aunque usted no me crea, son Presidente de México AMLO. Veremos.

OTROSI: “No somos elegidos por Dios, sino por el electorado, por lo tanto, buscamos el diálogo con todos aquellos que ponen esfuerzo en esta democracia”. Willy Brandt.