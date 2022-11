AMLO celebra que cuenta de Twitter de Trump se reactivó

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Al considerar que no debe haber censura, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que la red social Twitter le regresara su cuenta a Donald Trump, aunque no se tengan las mismas posturas.

“Con estos antecedentes les digo que voté de qué le dieran la oportunidad de usar su cuenta al presidente Trump, tiene derecho de manifestarse, de expresarse”.

Durante la mañanera, AMLO recordó que hace unos días el nuevo dueño de Twitter, Elon Musk realizó una encuesta para saber la opinión de los usuarios si debía desbloquear la cuenta del ex presidente estadunidense, que fue inhabilitado luego de la convocatoria que hizo tomar el Congreso de Estados Unidos.

“Yo voté a favor y le debo una explicación al pueblo de México (…) tanto Twitter como Facebook cancelaron las cuentas, en su momento yo estuve en contra de eso, hay constancia y dije que no aceptaba yo en ese comportamiento de las empresas de comunicación, porque ni modo que se iban a elevar a rango supremo ellos iban a decidir quién tenía el derecho de comunicación y que no o qué información si debía de transmitirse y qué información no, como los grandes jueces, el supremo tribunal de la censura, de la inquisición en materia informativa”, dijo AMLO.

Señaló que algunos periodistas mexicanos lo cuestionaron sobre su voto “pero un periodista que tiene que defender la libertad de prensa, la libertad de expresión, ¿por qué la censura?, ¿Qué no conocen la historia de los medios de censura en México, que no las han padecido?”, expresó.

Dijo que su voto es en favor de la libre manifestación de las ideas, aunque no esté de acuerdo con el republicano.

“No me voy a pelear con el ex presidente Trump o con el presidente Biden, si ya México es el principal socio-económico principal de Estados Unidos, como me voy a pelear con el presidente de Estados Unidos si México es el país con más oportunidades de inversióno con más oportunidades para la inversión foránea en el mundo y está llegando inversión extranjera como nunca, es histórico y con la inversión pública que tenemos, que también es historia, porque no se había destinado tanta inversión para obras de infraestructura como se está haciendo ahora”, agregó AMLO.

Con información de: telediario.mx