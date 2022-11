Roban a periodista en Qatar; puede elegir castigo a ladrón

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La periodista argentina Dominique Metzger sufrió un robo en Qatar durante una transmisión en vivo, el viernes pasado.

A través de su cuenta de Instagram, Metzger narró cómo se dieron los hechos, donde un desconocido le abrió la bolsa y le robó su cartera donde tenía dinero, tarjetas de crédito y documentos de identificación.

Tras el suceso, dijo que había denunciado ante la Policía y ellos le pidieron indicar que castigo prefería para el culpable, 5 años de prisión o que fuera deportado.

“Le pregunté a qué se estaba refiriendo. Me dicen: ‘Qué quieres que haga la justicia? ,Quieres que lo condene a 5 años de cárcel, que lo deportemos?’ Digo, capaz entendí mal, pero insistí y me dijeron que podía decidir”, detalló la reportera de TN.

Dominique Metzger afirmó que se le puso la piel de gallina cuando escuchó esa determinación porque ella no quería tener responsabilidad del castigo sino unicamente recuperar sus documentos que iban en la cartera que le sustrajeron.

“Me aseguraron que acá está todo vigilado y que van a encontrar la billetera. Tenía los documentos, plata, tarjetas… obviamente lo que más me preocupa, lo otro no me importa nada”, dijo en su cuenta de IG donde relató lo ocurrido.

La periodista argentina también se mostró sorprendida porque al llegar a la comisarÌa fue remitida a una zona donde fue atendida por mujeres, ya que en el lugar se encuentra dividido y los funcionarios varones no pueden tomar su caso.

Con información de: marca.com