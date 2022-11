Taylor Swift gana seis estatuillas en los American Music Awards 2022

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Este domingo se llevaron a cabo los American Music Awards 2022 en donde Taylor Swift arrasó al llevarse los premios al artista del año, video musical favorito, artista pop femenina favorita, álbum pop favorito, artista country femenina favorita y álbum country favorito.

Taylor Swift agradeció a sus colaboradores y seguidores, asegurando que su nuevo álbum regrabado significa mucho para ella.

“Tengo que agradecerles, esencialmente a los fans por mi felicidad, los amo más de lo que puedo explicar, no puedo expresar cuán increíble es para mí poder seguir haciendo esto y a ustedes les siga importando, así que gracias por estar conmigo en todos estos años, los amo”, dijo.

“Ustedes los fans me hicieron saber que querían escuchar la música que yo quisiera hacer, me apoyaron y me incentivaron, la mayor cantidad de música que lanzaba me hacía más feliz quería seguir creando, haciendo cosas y cuanto más esto pasaba, ustedes me decían sí sigue haciéndolo, entonces yo estaba muy feliz”, comentó.

Además, agradeció a Sadie Sink y Dylan O’Brien, por participar en el video de “All Too Well”, de 10 minutos de duración.

“Éste es un álbum regrabado y no puedo decirles lo mucho que los álbumes regrabados significan para mí, nunca esperé o asumí que significaría algo para ustedes, así que no les puedo agradecer lo suficiente porquerer a este álbum del que me siento muy orgullosa”, dijo mostrando felicidad.

and the 2022 Artist of the Year goes to ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️@taylorswift13! CONGRATS! #AMAs pic.twitter.com/3Br8glVoWM — American Music Awards (@AMAs) November 21, 2022

https://www.instagram.com/reel/Cj9Yy52MKjD/?utm_source=ig_embed&ig_rid=eeeaaeec-8feb-4d9b-b7c8-c0d567980765

Con información de: telediario.mx