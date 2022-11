Productores del 026 no van a aceptar indemnización: Melhem

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Los agricultores del distrito de riego 026 no aceptarán una indemnización a cambio de no recibir el agua de la presa “El Cuchillo”, advirtió Edgar Melhem Salinas, coordinador de los diputados del PRI y presidente de la Comisión de Desarrollo Rural del Congreso del Estado.

“Aceptar la indemnización seria admitir tácitamente que el 026 se convertiría en un distrito de temporal, y eso no va a suceder” señaló.

Reiteró que, si para el 30 de noviembre la Comisión Nacional del Agua (Conagua), no define el volumen del agua que habrá de trasvasarse de la presa “El Cuchillo”, en Nuevo León, a la presa “Marte R. Gómez” en Tamaulipas, interpondrán un recurso de amparo para defender el derecho al agua por parte de los productores.

Lamentó que la Conagua siga sin definirse ni dar la cara respecto al problema, amparándose en un punto del convenio interestatal, que establece que el trasvase deberá realizarse durante el mes de noviembre.

“Vamos a esperar que llegue el último día del mes, pero que quede claro que los productores no van a renunciar a su derecho. El problema con Conagua es que no quiere quedar mal con Nuevo León y tampoco con Tamaulipas, pero tiene que definirse” indicó.

Dijo que la exigencia de los productores a la instancia federal, es que defina el volumen de agua del que dispondrán para el riego de las siembras en el ciclo Otoño-Invierno 2022-2023.

Precisó que el trasvase puede realizarse hasta los últimos días de enero o los primeros de febrero, porque actualmente la presa “Marte R. Gómez” dispone de agua suficiente para el riego de asiento, pero lo que urge es que se les diga a los agricultores de cuánta agua van a disponer para que puedan planear sus siembras.

Melhem Salinas aceptó estar enterado de una declaración del gobernador, Américo Villarreal Anaya, afirmando que habrá trasvase de agua.

“El problema es que estamos escuchando al gobernador de Nuevo León diciendo que no hay acuerdo” refirió.

Recordó que, tradicionalmente se hace un trasvase de entre 350 y 400 millones de metros cúbicos de agua, pero actualmente, con el nivel de la presa “Marte R. Gómez”, es suficiente con 250 millones de metros cúbicos.