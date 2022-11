‘Black Panther’ la hizo reconectar

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 22 (Agencias)

La actriz Mabel Cadena está demostrando que tiene poderes más allá de la pantalla grande, quien da vida a Namora, en “Black Panther: Wakanda Forever”, dijo que para triunfar en una industria ajena ha tenido que usar la fuerza, astucia y estrategia.

Aparecer en la nueva historia de “Black Panther” le ha dado la oportunidad de inspirar a una generación de infantes que se ve identificada con ella, con la posibilidad de conquistar sus sueños y trascender a otros mundos. Cadena habló de la importancia de romper puertas y muros.

La actriz señaló que se divirtió mucho al interpretar a Namora, aunque “una de mis partes favoritas de este proceso fue trabajar bajo el agua, porque no puedes respirar bajo el agua, yo soy súper competitiva, entonces para mí era muy divertido ponerme al límite”.

Sobre si tenía o no experiencia con el nado, Mabel dijo que ella nadaba muy bien debido a que creció en Veracruz, “fui esa niña a la que aventaron a la alberca para que aprendiera a nadar, pero la verdad que antes de irme a Atlanta, cuando me dijeron que era parte del proyecto, busqué un entrenador olímpico”.

Por otro lado, indicó que para ella ha sido muy emocionante ver como el público ha reaccionado al personaje al que interpretó, aunque “cuando comenzó este viaje yo estaba muerta de miedo porque no es lo mismo cuando lo arruinas en chiquito a cuando lo arruinas a nivel mundial”.

Ante la pregunta de si para ella participar en una producción de este tipo, representa alcanzar un sueño, Cadena indicó que la propuesta la tomó por sorpresa “porque yo no dominaba el inglés, entonces sí fue un gran trauma porque crecí escuchando que si no dominaba el inglés no iba a tener acceso a este tipo de lugares, a lo largo de mi carrera ha sido así”.

“La verdad yo comencé a acomodarme con la carrera que construí en México y en algún punto de mi vida sí dije, yo voy a formar mi carrera en México y mi meta es hacer cosas dentro de la industria cinematográfica y con las series, pero si de aquí pasa algo más en el exterior, increíble, pero no voy a trabajar al revés, no voy a trabajar para que pase algo afuera y luego pase en mi país”, añadió.

Finalmente, dijo que “estoy muy orgullosa de la carrera que he construido en México y que ahora, ‘Black Panther’ viene a ser una cachetada con guante blanco para hacerme cuestionar en qué momento dejé esa aspiración atrás, no de pertenecer a Hollywood, sino de ir a conquistar otras industrias fuera de mi país”.