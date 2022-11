Dejan sin “lana” al PRD

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Alfredo Guevara

Por no haber alcanzado al menos el tres por ciento de la votación total emitida en la pasada elección de gobernador, al Partido de la Revolución Democrática (PRD), lo dejaron sin “lana”.

Durante la sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), por unanimidad se declaró la pérdida del financiamiento público para actividades ordinarias y específicas.

No tendrá recursos por ese concepto, por parte del Instituto, durante dos años seguidos, es decir 2023 y 2024, a menos que después de ello, alcance en otra elección el porcentaje de votos que se requiere de acuerdo a la ley para tener acceso al financiamiento público

Y es que, en la última elección de gobernador en Tamaulipas, el PRD obtuvo apenas el 1.4 por ciento de la votación válida emitida, es decir, muy apenas 20 mil 562 sufragios.

Y de no haber ido en la candidatura común, con Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la misma suerte pudieron haber corrido el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM).

En el convenio para la candidatura común para la elección de gobernador, Morena acordó con el PT y PVEM la distribución del cuatro por ciento de la votación, asegurando con ello el financiamiento público y por ende, el registro, al recibir cada uno arriba de 56 mil votos.

Incluso, Movimiento Ciudadano que apenas alcanzó el 3.2 por ciento de la votación, con 46 mil sufragios.