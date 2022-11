‘El Bronco’ buscaría reparación de daño patrimonial y moral tras su detención

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Tras las denuncias por el caso Ecovía y presunto desvío de recursos en su contra, el ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón ‘El Bronco’, reveló que podría buscar una reparación de daño patrimonial y moral por su detención.

En entrevista para Milenio Televisión con Carlos Zúñiga, el ex mandatario reveló que está analizando con sus abogados realizar alguna acción legal contra el gobernador Samuel García tras acusarlo de “delitos inventados” sin argumentos.

“Y sí, estoy explorando con mis abogados porque el daño patrimonial que obtuve muy fuerte, porque el daño moral también ha sido muy fuerte, porque las declaraciones que se hicieron en ese momento sin tener argumentos y por decir ya está en la cárcel, lo metí al bote.”

‘El Bronco’ aseguró que en ese momento necesitaban “una noticia”, por lo que su detención fue para desviar la atención por la crisis de agua que se vivía en ese momento en la entidad.

“Qué curioso, yo requisé Ecovía, estar dando servicio a los ciudadanos de NL y el estado lo sigue operando tal cual y no había demandado al estado por eso. Finalmente fueron dos delitos inventados porque quizás en ese momento se necesitaba, quizás una noticia, pero finalmente después de todo este tiempo he logrado d mostrar que no cometí ningún delito y lo demostraré también en el caso de abuso de autoridad.”

Asimismo, dijo que, durante su gobierno, nunca se presentó ningún problema con el servicio del agua.

“Se estaba teniendo muchos problemas con el problema de agua, nosotros en 6 años nunca se nos secó ninguna presa, siempre hay que tener gente capaz en los equipos de gobierno y más bien, yo creo que en el inicio del gobierno actual que yo creo que la falta de experiencia en algunos casos, llegaron a esta posibilidad, checar las presas es algo que no se debe hacer o que se puede dosificar el agua que se tiene”, mencionó.

Cabe mencionar, que el pasado fin de semana, ‘El Bronco’ libró el resguardo domiciliario, luego de que un juez de control modificara la medida cautelar.

Con información de: telediario.mx