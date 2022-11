La marcha del domingo puede ser la última a la que asista: AMLO

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque no lo puede asegurar, aceptó que la marcha del próximo domingo 27 de noviembre puede ser la última de su carrera política.

El mandatario explicó, desde Manzanillo, Colima, que ya se están organizando para que la movilización se lleve a cabo por contingentes divididos por estados. Y dijo que están invitados todos los funcionarios y las corcholatas que aspiran a la Presidencia.

Los temas del 23 de noviembre “Es que puede ser la última, aunque no puedo decir así de manera categórica que es la última, porque no sabemos que nos depara el destino.

Nosotros nos mantenemos, eso no debe de olvidarse, no han podido derrotarnos los adversarios del conservadurismo, no han podido porque tenemos el respaldo del pueblo”, remarcó. López Obrador retó a la oposición a realizar otras movilizaciones, luego de que la llamada Cuarta Transformación realice esta marcha. No obstante, el Presidente rechazó dar una estimación del número de participantes que podría tener la manifestación.

“Ahora en diciembre hagan otra, o sea, con cualquier cosa, por cualquier motivo y que en marzo también protesten, no por la primavera, se pueden oponer a la expropiación petrolera”, dijo.

-¿Llegarán a un millón y medio? “Eso nunca se sabe, es que es voluntario, la gente decide si va o no va, no es tienes que ir, te voy a pasar lista”, agregó.

El jefe del Ejecutivo federal explicó que esta marcha demuestra que tiene el apoyo del pueblo y que se están atendiendo las enseñanzas que dejó la revolución mexicana. “Una que las dictaduras, las oligarquías el gobierno para los de arriba producen inconformidad y son como subversivos, el porfiriato fue el que llevó a la revolución. La segunda es que un gobierno democrático sólo puede tener éxito si trabaja para el pueblo y en correspondencia el pueblo lo apoya, porque si no, no se resiste”, apuntó.

Con información de: milenio.com