Ni perros del infierno ni pesadillas, hay que cuidarse: epidemiólogo

José del Carmen Perales Rodríguez

Aunque la aparición de dos nuevas subvariantes de la cepa omicron de covid-19 anticipa una nueva oleada de contagios, la realidad es que en ningún caso será similar a las anteriores registradas en las que se dispararon los casos de manera exponencial.

Así lo dejo en claro el especialista en epidemiología José Alfredo Rodríguez Trujillo, quien agregó como recomendación a la población ocuparse en extremar las medidas preventivas y la vacunación, en lugar de caer en pánico por el sensacionalismo con que se maneja el nombre de dichas sus variantes.

“En las últimas semanas se ha estado hablando mucho sobre el incremento de contagios en algunos países como India e incluso Estados Unidos, atribuido a las subvariantes BQ.1 y XBB, sin embargo en ninguno de los casos se comparan con el disparo que tuvieron los contagios en oleadas anteriores”, precisó.

El especialista añadió que también se ha emitido alguna información sobre estás subvariantes, principalmente a través de redes sociales, lo que ha venido a generar un clima de ansiedad cuando no hay comparativo con situaciones anteriores.

“Como se dijo desde un principio el llamado a la población es que se informe a través de los canales oficiales, porque desde el inicio de la pandemia surgieron voces sensacionalistas que confunden sobre la realidad del comportamiento del covid-19 a nivel mundial”, comentó.

Rodríguez Trujillo se refirió en concreto a los nombres que se han asignado a estas subvariantes, que en algunos casos pueden ocasionar psicosis cuando se está ante un escenario y sobre todo un panorama totalmente distinto, a otros incrementos de casos a nivel mundial.

“La verdad ni caso tiene repetir los nombres que se les han dado a estas subvariantes, porque no queremos alimentar el sensacionalismo en el que se incurre de manera irresponsable, principalmente en redes sociales, y qué causa confusión entre la población”, apuntó.

Lo anterior con relación a los nombres que se han asignado a las variantes y que circulan en todo el mundo, como “perro del infierno” y “pesadilla”, que puntualizó “solo alimentan la psicosis y pueden generar ataques de pánico Cuando no hay una razón científicamente fundamentada sobre el real peligro que representan”.