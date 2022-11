Pablo Milanés acusado de acoso sexual a días de su muerte

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Después del fallecimiento de Pablo Milanés, reconocido cantautor cubano, una mujer lanzó acusaciones en su contra sobre presunto acoso sexual. Narró lo que vivió cuando aún era menor de edad Fue mediante Twitter y Facebook, en donde una mujer apuntó que fue víctima de acoso sexual por parte del cantante. Esto mientras algunos lamentan su muerte y preparan un homenaje en su honor.

De acuerdo con la acusación de María Fernanda Wray, la usuaria que acusa de Pablo Milanés, fue acosada hace más de 30 años, cuando ella era menor de edad y el cantautor visitó Ecuador, país en el que es originaria.

“Comparto lo que escribí. Me animo a ponerlo por aquí para que se sepa que los grandes artistas, nuestros ídolos revolucionarios, esos hombres consecuentes, de izquierda, también pueden ser acosadores. Pablo Milanés tenía 43, yo 17”, indicó.

La mujer aseguró que se hizo amiga del compositor y del productor Lázaro Gómez. Indicó que, en ese momento, le había prometido una beca para que estudiara cine en Cuba.

Fue así que Lázaro presuntamente le llamó para que se encontrara con Milanés en el hotel en el que se hospedaba el cantautor. En ese momento, el acoso sexual -presuntamente- se hizo presente: “No te atrevas a decirle que no, no te atrevas a desilusionarlo. Lázaro cerró la puerta y quedé en la habitación sola con Pablo Milanés.

Yo pensaba que iríamos a desayunar, pero él me condujo inmediatamente por los pasillos hasta una habitación. No entendía nada. Ahí estaba sentado, en una silla de su habitación. ‘Qué bueno que viniste’, me dijo”, narró la mujer.

Momentos después, Milanés pidió a la entonces joven que se sentará a su lado e intentó besarla. “Era torpe. Muy torpe. Intentó besarme. Me manoseó por segundos. No tenía fuerza física, a pesar de ser un hombre robusto”, comunicó.

Finalmente, la mujer aseguró que se salió de la habitación, tomó un taxi y no dejó de llorar: “Me suplicó, mientras intentaba tocarme, totalmente fuera de sí. Me dijo que estaba enamorado de mí, que quería llevarme a Cuba. Me levanté.

Sostuvo mis manos firmemente. ‘No puedes irte’ (me dijo). Me zafé. Salí de la habitación. Me puse a llorar mientras regresaba en un taxi a mi casa”, aseguró. Finalmente, la mujer añadió que se alejó de él por completo. Fue hasta el Me too, cuando ella comprendió que había sido acosada por el cantautor: “Los grandes artistas también acosan”, concluyó.

Como era de esperarse, los usuarios de inmediato reaccionaron con opiniones divididas: “Mi solidaridad y procedo a borrar todos los homenajes inmerecidos”; “Su música se seguirá escuchando. A la vez, aunque hagamos contorsiones para justificarlo, no tiene justificación”; “Pues nunca se me había pasado tan rápido la tristeza por un muerto, les cuento”; “No sé porque cuando ya murió”, se lee entre las reacciones.

