Rompe tregua viruela símica; 2 casos más

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

José del Carmen Perales Rodríguez

Después de dos semanas en las que no se confirmaron casos nuevos de viruela símica o del mono, Tamaulipas agregó dos contagios en esa enfermedad en el periodo comprendido del 15 al 21 de noviembre, reportó lo Dirección General de Epidemiología (DGE)

Con la información más reciente sobre el comportamiento de la enfermedad, la entidad llegó a 13 casos acumulados, de los cuales hasta el momento no se ha dado de alta a ningún paciente, habiendo sido atendidos 12 en forma ambulatoria y solo ha requerido hospitalización.

Tamaulipas se encuentra actualmente en el lugar 19 a nivel nacional, tabla que encabeza Ciudad de México con mil 885 contagios; Jalisco acumula 368; Estado de México, 334; Yucatán, 119; Quintana Roo, 124; Tabasco, 46; Puebla, 56; Nuevo León, 39; y Chiapas, 35.

En lo que respecta a la distribución por sexo asignado al nacer, la DGE destaca que el predominio es en hombres, con 97.4 por ciento de los tres mil 292 casos confirmados.

Añade que el grupo etario de 30 a 34 años es el de mayor prevalencia, el cual presenta una tasa de incidencia de 8.5 por cada cien mil habitantes, es decir, 874 del total acumulado en el país.

Mientras en la entidad no se ha registrado defunciones asociadas con la enfermedad, a nivel nacional se identificaron diez defunciones, nueve hombres y una mujer, de las cuales cuatro se relacionan directamente con la infección por el virus de la viruela símica.

En tanto que dos no son por esta causa directa y cuatro se encuentran en análisis, para definir si existe asociación causal entre la defunción y la infección por virus de la viruela símica.

Finalmente se informa por parte de la DGE que el rango de edad de los fallecidos es entre 30 y 44 años, a su vez el cien por ciento presentó como comorbilidad la infección por VIH, 50 por ciento sífilis y 25 por ciento diabetes mellitus.