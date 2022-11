Sufrió de violencia doméstica

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 22 (Agencias)

En el primer episodio de la serie “Mi vida”, la actriz mexicana Kate del Castillo revela con toda sinceridad su experiencia con el abuso doméstico, entro otros temas muy personales.

“Era un ambiente raro en mi casa. Era como muy tenso, siempre había muchas broncas en mi casa. La vida es mía, no es ni de la prensa ni de mis padres ni siquiera. Es mi propia vida”, expresó la actriz como parte del material.

Del Castillo agrega otras frases sueltas de su infancia y su familia: “Yo no me reconocí en esa ocasión y me puse mal y me puse a llorar como loca… como me dejé yo misma llegar a este punto y dije: no va más, voy a salir de mi casa”.

“Mi vida” es una nueva docuserie con relatos en primera persona sobre la vida de iconos del mundo del entretenimiento latino, que se estrenó el pasado diez de noviembre en Canela.TV, una plataforma de video gratuito de Estados Unidos.

La serie es de diez episodios independientes que presentan perfiles de estrellas latinas que se han convertido en nombres reconocidos a lo largo de las generaciones en el país vecino; fue Kate del Castillo quien se encargó de abrir la docuserie.