Usan a secretarías de Bienestar para defraudar

Diego López Bernal

Los delincuentes cibernéticos siguen usando el nombre de las dependencias gubernamentales para buscar víctimas en delitos como la extorsión o el fraude, alertan autoridades de seguridad estatales.

Ante ello, la Policía Cibernética, de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado, emitió una alerta para no dejarse engañar por los delincuentes y caer al entregar dinero, recordando que todos los trámites oficiales son gratuitos.

“¡No te dejes engañar! Recuerda que todos los trámites son ante la Secretaría de Bienestar y son gratuitos, sin intermediarios ¡No caigas en fraudes!”, señala el texto de la alerta emitida este miércoles 23 de noviembre en la página oficial de la corporación tamaulipeca.

Asimismo, en un gráfico detalla el mensaje dirigido a posibles beneficiarios o a quienes ya forman parte del padrón de las secretarías de Bienestar, tanto del Estado como de la Federación.

“Si recibes alguna llamada o mensaje en donde te solicitan algún depósito para activar tu tarjeta de Bienestar ¡No caigas, es un fraude!”, advierte en explicación la Cibernética.

Y continúa: “Recuerda que todos los programas sociales del Gobierno federal son gratuitos. Verifica siempre la información en: Cuentas oficiales del Gobierno de México: http://gob.mx/bienestar y Secretaría de Bienestar Social Tamaulipas. Teléfonos 800-633-333 y 834-107-8372. Redes Sociales https://www.facebook.com/SeBienTam”.

Así que ya lo sabes, no te dejes engañar por los delincuentes y si deseas acceder a los programas sociales de las secretarías de Bienestar, tanto federal como estatal, acude directamente a ellas y no pagarás un centavo por los trámites.