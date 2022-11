Impugnan elección de Edgar Danés como presidente del Trieltam

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

El magistrado, René Osiris Sánchez Rivas, impugnó hoy la elección de Edgar Danés Rojas como nuevo presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas (Trieltam).

Sánchez Rivas acudió ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, para promover un Juicio de Protección de Derechos Político-Electorales, con el cual busca anular la elección de su compañero como sustituto de, Blanca Hernández Rojas.

La impugnación fue presentada el pasado 22 de noviembre, por lo que ahora será la Sala Superior del Tribunal Federal el que tenga la última palabra en el asunto.

Danés Rojas fue electo presidente del Trieltam, en una sesión privada del Pleno del Tribunal, realizada el 17 de noviembre pasado.

A partir del 19 de noviembre, en un evento realizado en el auditorio del Trieltam, al que no asistió Sanchez Rivas, el magistrado Danés Rojas asumió la presidencia del máximo organo de impartición de justicia en materia electoral en la entidad.

Sin embargo, no se difundieron los detalles del desarrollo de la sesión, por lo que no se sabe cómo fue la votación y por cuántos votos ganó Danés Rojas.