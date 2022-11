Nombran a Lorena Perales Salinas comisionada Ejecutiva de la Comisión Estatal de Víctimas

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- “Se me ha encomendado la atención a las víctimas y es lo que vamos a hacer, que funcione”, refirió la recién nombrada comisionada Ejecutiva de la Comisión Estatal de Víctimas Lorena Perales Salinas.

En su primer encuentro con representantes de los medios de comunicación tras su toma de protesta, Perales Salinas dijo; “va haber atención, va haber solución (…) que funcione para lo que fue creada”.

Después de pedir un periodo de tiempo para presentar su plan de trabajo, toda vez que dijo todavía no cumple ni 24 horas en el cargo, detalló: “dejen primero que me siente y después ya platicaremos”.

Perales Salinas señaló que en la Comisión Estatal de Víctimas se atenderá por igual a quien acuda a solicitar el apoyo bien sean familiares, amigos de desaparecidos, o víctimas de algún delito. “no va a haber diferencias, se va a atender a las víctimas en general”.

“Yo espero hacer un buen papel; voy a poner todo mi empeño para que pueda funcionar, eso es lo que voy a hacer”, añadió.

Al enviar un mensaje a las familias de las víctimas, la Comisionada Ejecutiva de la Comisión Estatal de Víctimas mencionó; “que no se sientan solas, estamos para acompañarlos y para atenderlos”.

Con relación a los apoyos que se ofrecerán, Perales Salinas dijo: “eso es lo que vamos a ir viendo para poner planearlo y programarlo; ya les iremos platicando poco a poco”.

Por último, Perales Salinas aseguró que irá a donde tenga que ir y lo hará para brindar la mejor atención; “no puedo decir cómo está ahorita y cómo va a estar después, eso lo vamos a ver poco a poco, va a haber atención para las personas, va a haber solución”.