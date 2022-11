Novios son criticados por cobrar comida a invitados

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Muy criticada ha sido en TikTok una pareja anónima —donde sólo conocemos que el novio de llama Christopher—, luego de invitar a sus seres cercanos a su ceremonia de unión, con la consigna de que paguen su propia comida.

A través de una red social china, una joven identificada como Kelli dio a conocer la invitación, la cual dice “Entienden que están obligados a pagar por sus propios alimentos”. Sin embargo, un momento después, muestra otra parte de la invitación, en la cual la invitación aclara: “todos los regalos son apreciados; pero preferentemente los monetarios”, causando controversia.

Con más de 725 mil reproducciones, 16.8 mil likes y 757 comentarios, el video se volvió viral en la red social, y volvió objeto de críticas por parte de sus usuarios la invitación.

Entre algunos de los comentarios, un usuario sugiere: “Si no puede permitirse el lujo de tener una boda y pagar por sus invitados, entonces no invite a tanta gente o simplemente celebre una boda con la familia inmediata”.

Otra, hizo una broma referente a que llegarían a cobrar por entrar: “Boletos para la boda disponibles a través de Ticketmaster. Recibirá un código la noche anterior. Los precios oscilan entre $49 y $449 (dólares), pero pueden fluctuar según la demanda”.

Algunas otras personas, comentan: “Juro que algunas personas se casan pensando que es una RECAUDACIÓN DE FONDOS”, “yo no iría”, “Rechaza sin arrepentimiento”, “Nunca he estado en una boda BYOF (bring your own food, ‘trae tus propios alimentos’), “De ninguna manera iría. Eso es tan hortera”, “qué vergüenza. Estoy absolutamente enviando mis condolencias”, “Necesito saber cómo se ven estas personas, muero de risa”, “El querer dinero por artículos está bien porque algunas personas no necesitan más cosas. Pagar por mi propia comida.

No hay regalo para ti seguro”. Respondiendo a algunos de los comentarios, Kelli aseguró que no asistiría, y que no tendría arrepentimiento con ello.

Con información de: milenio.com