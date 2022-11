Actor de ‘Squid Game’ acusado de abuso sexual

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Netflix lanzó en 2021 la serie surcoreana Squid Game, la cual se convirtió en la serie más vista de la plataforma con más de 142 millones de espectadores en el mundo. En dicha producción, destacó el actor Oh Yeong-su quien actualmente tiene 78 años y fue uno de los ganadores al Globo de Oro.

El actor, conocido mundialmente por su papel de Oh II-Nam en la serie de Netflix; Squid Game, fue acusado de abuso sexual en Seúl, Corea, debido a que tocó inapropiadamente a una mujer a mediados de 2017. El actor fue puesto en libertad sin detención.

La presunta víctima presentó una denuncia contra el actor en diciembre de 2021. Las autoridades cerraron el caso en abril, pero lo abrieron nuevamente a petición de la víctima. Oh Yeong-su fue interrogado por los fiscales, pero negó las acusaciones.

“Solo tomé su mano para guiar el camino alrededor del lago. Me disculpé con ella, dijo que no haría un escándalo por eso, pero eso no significa que admito los cargos”, reveló Oh Yeong-su a través de la emisora coreana JTBC.

El actor cuenta con una gran trayectoria en el teatro surcoreano, según afirmó ha participado en más de 200 obras teatrales y ha incursionado en diferentes áreas artísticas como el cine y la televisión.

Se consolidó como actor al formar parte de la Compañía Nacional de Teatro de Corea y antes de Squid Game, su papel más conocido fue el de un viejo monje en la cinta “Spring, Summer, Fall, Winter…and Spring” de Kim Kiduk.

En sus primeros años de vida vivió en el condado de Kaepung, Gyeonggi, después su familia se mudó a Paju en el lado sur de Corea y durante la Guerra de Corea su padre fue asesinado y su hermano secuestrado por Corea del Norte

Con información de: milenio.com