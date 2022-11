AMLO pide a la Selección Mexicana no rendirse en el Mundial

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió este lunes a la selección nacional no rendirse en el Mundial de Qatar 2022 tras la derrota el pasado sábado por 2-0 ante Argentina que puso en un hilo su clasificación a la siguiente ronda de la justa.

“(Hay que decirle a la selección) adelante. Esto no se acaba hasta que se acaba, que hay que echarse pa’ delante siempre, no se puede vencer al que no sabe rendirse. ¡Ánimo!”, expresó AMLO durante su rueda de prensa matutina desde el Palacio Nacional.

AMLO expresó así su apoyo al equipo tricolor que el miércoles decidirá su permanencia en la justa mundialista cuando enfrente a Arabia Saudita.

Con información de: telediario.mx