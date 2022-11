Celebran segunda luna de miel en Qatar 2022

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

DOHA, Qatar 28-Nov-2022 .-Rubén y Cecilia necesitaban escaparse para celebrar su segunda luna de miel.

Los padres de Max, de 8 años, Joaquina, de 7 años, y José Manuel Veloz, de solamente 2 años, decidieron dejar en Monterrey al trío de pequeños con los abuelos para celebrar 10 años de casados.

“Estamos celebrando nuestro décimo aniversario, y felices de hacer este viaje. Los niños se quedaron en casa bien cuidados”, dijo Cecilia.

Hace 4 años, en Rusia 2018, Rubén Veloz probó las mieles de una Copa del Mundo. Viajó en solitario y regresando a Nuevo León le contó a su amada Cecilia Nájera que valía la pena probar la experiencia en pareja.

Y ahora, el desierto es el escenario perfecto para prender la vela del amor.

“Mi esposa hace cuatro años no pudo ir, no creía que me fuera al Mundial, hasta que vio que tenía ya entradas, y en ese entonces se iba a animar, pero nuestro niños estaban muy pequeños, tenían 3 y 4 años.

“Y ahora para Qatar ya crecieron, 8 y 7, y uno dos años, pero el tercero ya se educa solo, es independiente, y se los dejamos a mi suegros que se fueron a Monterrey, y como cumplimos 10 años de casado decidimos agarrar un tour. Comenzamos en Arabia Saudita, cinco días, ahora el Mundial y vamos a cerrar en Dubai y Abu Dhabi, y regresamos a Doha para ver Octavos de Final. Se nos complicó un poco dejar a los niños, pero los abuelos son los encargados de ellos, por eso nos quedamos tranquilos para arrancar una aventura de 22 días”, puntualizó Rubén, quien vino a ver juegos del Tri y también de otras selecciones.

