Guillermo del Toro lo hace una vez más

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 27 (Agencias)

El cineasta Guillermo del Toro anunció, a través de sus redes sociales, que está dispuesto a pagar personalmente le edición del próximo año de los Premios Ariel, evento que realiza la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMAC).

Fue el pasado viernes cuando la AMAC reveló que suspendía la convocatoria para los premios del 2023 debido a una crisis económica, la reacción de actores, directores y trabajadores del cine nacional no se hizo esperar por lo que la noticia tomó gran repercusión.

“Todo el mundo viendo el partido, pero lanzo esto. Sin entrar en política. Para buscar soluciones y mantener los Arieles para aquellos que hacen un cine que propone y que da presencia a México: Ofrezco personalmente cubrir el costo total de las estatuillas del Ariel”, escribió Del Toro en Twitter poco después de haber iniciado el juego de México vs Argentina.

El reconocido director también propuso un diálogo entre la Academia de Cine y Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, para que el Gobierno apoye el cine mexicano; “ofrezco ayudar a la ceremonia tanto como sea posible. Y pido diálogo entre @AcademiaCineMx y @alefrausto para ver qué más falta”, añadió en su texto.

“La academia y las películas que estimula no son las que los bots usan como argumento. Son las que pelean por tiempo en pantalla y que mantienen nuestro cine. Esa forma de arte, muy real y valorada siempre está en peligro. Yo le entro y me sumo, no resto a nadie. Hay que hallar soluciones”, expuso.

Guillermo del Toro comentó que ha estado buscando a Leticia Huijara, presidenta de la Academia Mexicana de Cine, para que busquen juntos las soluciones para salvar el cine mexicano, recalcando que las “culpas no sirven, las soluciones ayudan, vamos a ello”.

SU PELÍCULA

En otro apartado, también se dio a conocer que la espera terminó y la película “Pinocho” de Guillermo del Toro finalmente llegó a México para que puedas disfrutar de la maravillosa animación en la que el mexicano estuvo trabajando casi 15 años.

Incluso, Del Toro dijo durante el Festival de Cine de Morelia que su realización le había tomado casi la mitad de su carrera, por lo que es todo un logro y un sueño cumplido, que el ganador del Oscar pueda ver finalmente su proyecto en cines.

Sin embargo, la cinta sufrió un giro inesperado pues la cadena Cinemex, que había quedado en proyectar la película, al final cambió su postura y canceló el estreno en sus salas; por eso el cineasta no se quedó con los brazos cruzados y convocó a las cadenas de cine independientes.

Fue así como Del Toro junto con Pimienta Films, la distribuidora encargada de traer esta historia, han dado a conocer en redes sociales los cines que se han unido a la misión de proyectar la bella historia del títere que ha conquistado a varias generaciones.

Ciudad de México: Cineteca Nacional, Cine Tonalá, Cinemanía, Le Cinema IFAL, Xtracinemas, Xtracinemas Azcapotzalco, Cine + Rkreo Xochimilco, Cinedot Azcapotzalco y Autocinema Coyote Insurgentes.

Estado de México: Cineteca Mexiquense, Cinedot Los Reyes, Cinemagic Ixtapaluca, Cinedot Coacalco y Cinestar San Mateo; Querétaro: Autocinema Retrocinema, Xtracinemas Tequisquiapan y Elite Extracinemas.

Culiacán: Citicinemas La Isla, Citicinemas Premier La Isla y Citicinemas Culiacán; Guadalajara: Cineteca FICG y Cine Foro; finalmente en la ciudad de Monterrey se podrá ver en la Cineteca Nuevo León y Epic Cinemas.