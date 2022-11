YosStop lanza dinámica para regalar su ropa de maternidad; “no me pienso embarazar”

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

A un mes de la llegada de Amyra, la hija de YosStop, la influencer ya comenzó a limpiar el closet y a sacar de él la ropa que usó durante el embarazo de su primogénita.

Yoseline Hoffman, como en realidad se llama YosStop, informó que regalará la ropa que usó durante su primer embarazo.

Pijamas, pantalones, vestidos y hasta cremas, son parte de los paquetes que YosStop regalará a una embarazada que lo requiera.

En un video publicado en sus redes sociales informó que armó tres kits para regalarlo a tres embarazadas que lo necesiten.

Yos detalló que hay tres condiciones para ganar los paquetes que contienen ropa y también algunos bálsamos que sólo probó.

Entre los requisitos, el más importante es “que sean mujeres que lo necesiten, es decir no nada más que estes embarazada y quieras ropa. Es decir, que no tengas posibilidad de comprar ropa de embarazada porque está muy cara”.

Los otros dos requisitos son:

Que vivan en CDMX y Edomex

Que comenten en su posteo de Facebook contando su historia de por qué les gustaría que les llegara el kit.

YosStop agregó que decidió regalar su ropa debido a que no planea embarazarse nuevamente, aunque dijo que no será drástica y afirmar que nunca más volverá a ser madre, pues luego resulta que “se escupe hacía arriba”, aludiendo a que en algún momento dijo que no quería ser madre, por lo que cuando se supo lo de su embarazo fue muy criticada.