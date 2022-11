Agricultores exigirán indemnización por agua no recibida del “Cuchillo”

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

Los productores de Tamaulipas podrían recibir una indemnización por el agua que se quedó a deber en el trasvase de la presa El Cuchillo a la presa “Marte R. Gómez”, aseguró el diputado local Edgar Melhem Salinas, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Sí, nos quedaron a deber agua por el bajo nivel de la presa “Marte R. Gómez”, misma que debería ser pagada por indemnización a los productores del distrito 026”, expuso el también dirigente estatal del PRI.

Melhem Salinas, quien encabeza la Comisión de Desarrollo Rural del Congreso del Estado. advirtió que esa será la siguiente lucha de los agricultores del distrito de riego 026.

Explicó que, desde el 27 de noviembre se inició la entrega de agua de Nuevo León hacia Tamaulipas, en un proceso de trasvase que tardará entre 11 y 13 días.

A pesar de que solo se autorizó un trasvase de 200 millones de metros cúbicos en vez de los 350 millones que establece el convenio interestatal de 1996, Melhem Salinas resaltó que Tamaulipas no recibió menos agua que en los últimos años.

“El gobernador de Nuevo León, Samuel García presume que nos dieron menos agua para Tamaulipas. Es lo malo de gobernar con Tik Tok. Pero, además, en septiembre decía que no iba a haber trasvase”, apuntó.

El diputado local dijo que los datos oficiales indican que en el 2018 se trasvasaron 108 millones de metros cúbicos de agua, en el 2019 se trasvasaron 150 millones y en 2020 y 2021 no hubo trasvase, mientras que ahora se aumentó el envío a 200 millones de metros cúbicos de agua.

Al respecto, la Unión Regional Agrícola del Norte (Uran), se ha declarado insatisfecha por el trasvase autorizado por la Conagua, porque al quedarse a deber 150 millones de metros cúbicos se violó el acuerdo entre los gobiernos de Nuevo León y Tamaulipas.