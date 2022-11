Asegura AMLO servicios del ISSSTE mejorarán ‘sustancialmente’ en el 2023

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, se comprometió a que en el 2023 mejorarán “sustancialmente” los servicios de salud en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

López Obrador aseveró que Gobiernos del pasado dejaron al ISSSTE “completamente abandonado, saqueado, sin identidad propia”, lo que originó el rescate el actual Gobierno Federal.

“Estamos atendiendo varios temas para mejorar los sistemas de salud, tanto lo que tiene que ver con la población abierta para garantizarles el derecho a la salud como lo establece la Constitución, como la atención de derechohabientes”, dijo.

“Estamos trabajando de manera muy especial en limpiar de corrupción y mejorar los servicios en el ISSSTE, que nos dejaron este sistema de salud completamente abandonado, saqueado, sin identidad propia, porque todo se subrogó, todo se privatizó la elaboración de estudios, de análisis, de todos los servicios quedó como un membrete”, expresó.

“Entonces estamos recuperando, integrando servicios y recuperando su función de institución para atender a los trabajadores al servicio del Estado y en especial a los maestros. Estamos trabajado en eso”, recalcó.

“Ya hice el compromiso que para el próximo año va a mejorar sustancialmente el servicio en el ISSSTE”, puntualizó.

El mandatario mexicano ya había detallado en septiembre pasado que su Administración se encuentra limpiando de corrupción al ISSSTE.

“Ahora estamos limpiando el ISSSTE, están sacando hasta planas de protestas porque los antiguos funcionarios del ISSSTE eran los principales proveedores de los servicios”, indicó en su momento.

“Ayer se dio a conocer de que la SSPC estaba interviniendo en el ISSSTE y sí, porque son mafias y no es que participe la Guardia Nacional, no, es que le pedimos apoyo a la SSPC, porque hay amenazas a servidores públicos, mafias, mafias. Tenemos que continuar limpiando y que entiendan de que esto ya cambió, a robar a otra parte y no le hace que haya periodicazos”, agregó.

Con información de: lopezdoriga.com