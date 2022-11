Alejandra Guzmán sigue molesta con Adela Micha

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 29 (Agencias)

La periodista Adela Micha tuvo un momento muy polémico a finales del 2021, cuando, al aire, aseguró que la actriz mexicana Silvia Pinal estaba a punto de morir tras dar positivo a covid-19.

Lo anterior porque Pinal estuvo varias semanas en cama en las que su estado de salud fue delicado, por lo que Micha asumió que el fallecimiento de la primera actriz estaba cercano y hasta pidió que prepararan una nota de despedida.

A pesar de que han pasado meses de aquel comentario, en la actualidad la periodista sigue recibiendo comentarios negativos. Incluso la cantante Alejandra Guzmán, hija de Silvia Pinal, ha dejado claro que sigue molesta con Micha, a quien consideraban cercana.

Y aunque la relación entre Adela y Pinal sigue siendo cordial, de acuerdo a la misma periodista, con Guzmán las cosas tomaron un rumbo muy diferente, pues durante una entrevista con el comediante Franco Escamilla en el programa “Tirando Bola”, la jefa de La saga, expuso que aún no ha sido perdonada.

“Le hablé a doña Silvia y le dije: ‘Estoy super apenada’ y me dijo: ‘Ni me digas nada, yo sé, te quiero igual que siempre’. Me entristece mucho que Alejandra se haya sentido, la entiendo, es su hija”, expresó.

“Espero que en algún momento se le pase. Yo le mandé decir por personas que lo lamentaba mucho, le escribí por mensaje: ‘Ale. Perdón, fui inoportuna y lo siento muchísimo’”, reveló Adela.